Сколько носителей "Калибров" Россия держит в Черном море: свежие данные

Россия вывела в Черное море четыре боевых корабля, среди которых один носитель крылатых ракет "Калибр".

Об этом сообщили Военно-морские силы ВСУ.

"По состоянию на 07:00 06.06.2024. в Черном море 4 вражеских корабля, один из которых является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 8 ракет. В Азовском море вражеские корабли отсутствуют. В Средиземном море — один вражеский корабль, который есть носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до восьми ракет", — говорится в сообщении.

Напомним, Воздушные силы ВСУ в ночь на 6 июня сбили 17 из 18 дронов-камикадзе "Shahed", запущенных российскими войсками по Украине. Также россияне запустили по Днепропетровской области две баллистические ракеты "Искандер-М" — они летели из района города Таганрог. Их сбить не удалось.

В Хмельницкой области сбили один дрон, сообщили в областной администрации. В одном из населенных пунктов области из-за атаки возник пожар на инфраструктурном объекте, жертв и пострадавших нет.

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