Сколько новых ракет РФ способна производить ежемесячно – в ГУР назвали цифры

Для атаки на гражданскую инфраструктуру Россия запускает по Украине остатки Х-101 и "Калибров", старые Х-22, иранские дроны, ЗРК С-300, которые, как правило, предназначены именно для сбивания других воздушных целей.

Ежемесячно Россия может производить около 50 новых высокоточных ракет "Калибр" и Х-101 для массированных ударов по городам Украины.

Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

"По нашим оценкам, они сейчас могут производить примерно 30 единиц Х-101 в месяц. Если говорить о "Калибрах", то мы считаем 15-20 штук в месяц", — сказал Скибицкий.

Он также отметил, что у россиян ориентировочно 160 единиц ракет Х-22 – это которые могут применяться, ведь это старая ракета, она требует обслуживания, возможно, ремонта, заправки редким топливом и т.д.

Представитель ГУР пояснил, что "Калибров" – крылатых ракет морского базирования у россиян примерно 60 и производят их не очень много – максимум 20 в месяц.

"И им же нужно пополнять свои запасы. Этим, кстати, и объясняется то, почему сейчас находят много обломков ракет, изготовленных в 2022 году, в том числе в третьем квартале. Это говорит о том, что они сразу после производству идут в войска", – отметил он.

Массированные ракетные удары по Украине.

Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов рассказал, что у России есть запасы ракет на еще два массированных удара по территории Украины.

Также, по его словам, Россия не просчитывала, что война будет продолжаться определенное время и применяла очень значительные объемы боеприпасов сразу.

Бывший глава Луганской военно-гражданской администрации Георгий Тука считает, что в ближайшее время не стоит надеяться на окончание ракетных атак РФ. По его словам, РФ, несмотря на санкции, продолжает производить 40-80 ракет в месяц. Такого количества ракет достаточно, чтобы россияне ежемесячно могли наносить два удара.

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