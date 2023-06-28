Сколько нужно гранат, чтобы "зачистить" 200 метров вражеских окопов под Бахмутом: десантники выяснили (видео)

Украинские десантники 80-й бригады посчитали сколько нужно гранат, чтобы зачистить 200 метров окопов россиян под Бахмутом.

Об этом говорится в сообщении главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова.

Он обнародовал видео процесса освобождения 200-метровой территории.

Шаг за шагом, окоп за окопом десантники "зачистили" 200 метров и израсходовали 14 гранат.

Тем временем бойцы зенитно-ракетного артиллерийского дивизиона 10-й ОГШБр "Эдельвейс" с помощью ПЗРК-Игла сбили российский истребитель Су-25.

Напомним, что офицер ТРВ ВСУ открыл специфику подготовки по стандартам НАТО.

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