Сколько нужно "продержаться" фронту до поступления военной техники — объяснение эксперта

Военный эксперт Олег Жданов согласился со словами главы ГУР Кирилла Буданова, что май для Украины будет сложным в ожидании поступления военной помощи от партнеров, в том числе от США.

Об этом он рассказал в эфире "Киев24".

"Надо признать, что у них (оккупационных войск России — ред.) есть, как минимум, месяц. Почему? Потому что на сегодняшний день в соответствии с поступающей информацией... техника и боеприпасы только начинают движение в сторону границы Украины. Это значит, что они где-то через две недели будут в Украине, потом – распределение по частям... Генерал Буданов, я думаю, что достаточно точно дал оценку: май месяц будет для нас тяжелым", - пояснил он.

Жданов отметил, что ситуацию начнет меняться уже с июня и мы сможем ощутить облегчение в плане возможности достичь паритета в огневом поражении противника.

"Это, кстати, должны прийти боеприпасы по программе, организованной чешским президентом Петром Павлом... И плюс основная масса техники, вооружения и боеприпасов, которые предоставили Соединенные Штаты в этом пакете на миллиард долларов... Это для того, чтобы мы смогли более-менее стабилизировать фронт. Так что месяц май у нас будет очень тяжелый", - резюмировал военный эксперт Олег Жданов.

Напомним, США выделили крупнейший пакет военной помощи Украине на 6 млрд долларов – какое оружие получат ВСУ (список).

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