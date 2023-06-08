Сколько оккупантов ликвидировано в сутки: Генштаб назвал новые данные

Общие боевые потери России к утру 8 июня составляют 212 760 оккупантов. За прошедшие сутки ряды "200-х" пополнили еще более 730 российских захватчиков.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Общие потери:

личного состава – около 212760 (+730) человек ликвидировано

танков ‒ 3891 (+18)

боевых бронированных машин ‒ 7576 (+16)

артиллерийских систем – 3668 (+28)

РСЗО – 595 (+1)

средства ПВО – 355 (+3)

самолетов – 314

вертолетов – 299

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3234 (+15)

крылатые ракеты ‒ 1171

корабли /катера ‒ 18

автомобильной техники и автоцистерн – 6384 (+35)

специальная техника ‒ 500 (+8)

Ранее Генштаб сообщил, что за прошедшие сутки противник нанес 5 ракетных и 48 авиационных ударов, совершил 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Кроме разрушенной инфраструктуры, пострадали мирные люди.

Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. За прошедшие сутки произошло 30 боевых столкновений.