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Сколько оккупантов ликвидировано в сутки: Генштаб назвал новые данные

Сколько оккупантов ликвидировано в сутки: Генштаб назвал новые данные

Генштаб назвал новые данные о потерях россиян / Фото: Associated Press

Захватчики понесли потери на поле боя.

Общие боевые потери России к утру 8 июня составляют 212 760 оккупантов. За прошедшие сутки ряды "200-х" пополнили еще более 730 российских захватчиков.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Общие потери:

  • личного состава – около 212760 (+730) человек ликвидировано
  • танков ‒ 3891 (+18)
  • боевых бронированных машин ‒ 7576 (+16)
  • артиллерийских систем – 3668 (+28)
  • РСЗО – 595 (+1)
  • средства ПВО – 355 (+3)
  • самолетов – 314
  • вертолетов – 299
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3234 (+15)
  • крылатые ракеты ‒ 1171
  • корабли /катера ‒ 18
  • автомобильной техники и автоцистерн – 6384 (+35)
  • специальная техника ‒ 500 (+8)

Ранее Генштаб сообщил, что за прошедшие сутки противник нанес 5 ракетных и 48 авиационных ударов, совершил 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Кроме разрушенной инфраструктуры, пострадали мирные люди.

Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. За прошедшие сутки произошло 30 боевых столкновений.

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