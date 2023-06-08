Сколько оккупантов ликвидировано в сутки: Генштаб назвал новые данные

Захватчики понесли потери на поле боя.
Общие боевые потери России к утру 8 июня составляют 212 760 оккупантов. За прошедшие сутки ряды "200-х" пополнили еще более 730 российских захватчиков.
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Общие потери:
- личного состава – около 212760 (+730) человек ликвидировано
- танков ‒ 3891 (+18)
- боевых бронированных машин ‒ 7576 (+16)
- артиллерийских систем – 3668 (+28)
- РСЗО – 595 (+1)
- средства ПВО – 355 (+3)
- самолетов – 314
- вертолетов – 299
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3234 (+15)
- крылатые ракеты ‒ 1171
- корабли /катера ‒ 18
- автомобильной техники и автоцистерн – 6384 (+35)
- специальная техника ‒ 500 (+8)
Ранее Генштаб сообщил, что за прошедшие сутки противник нанес 5 ракетных и 48 авиационных ударов, совершил 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Кроме разрушенной инфраструктуры, пострадали мирные люди.
Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. За прошедшие сутки произошло 30 боевых столкновений.
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