Сколько оккупантов ликвидировано в сутки: Генштаб назвал потери врага

Общие боевые потери России к утру 15 октября составляют уже более 287 770 оккупантов.

Об этом сообщил Генштаб.

За прошедшие сутки украинские защитники уничтожили более 880 российских захватчиков.

В целом за время полномасштабной войны уничтожено:

танков – 4948 (+8)

боевых бронированных машин — 9362 (+25)

артиллерийских систем – 6866 (+33)

РСЗО — 813 (+2)

средств ПВО – 547

самолетов — 317

вертолетов — 316

БПЛА оперативно-тактического уровня – 5269 (+4)

крылатых ракет — 1531

кораблей и катеров — 20

подводных лодок — 1

автомобильной техники и автоцистерн — 9249 (+24)

специальной техники — 976 (+5)

По данным Генштаба, украинские войска продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении. За прошедшие сутки произошло около 60 боевых столкновений.

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