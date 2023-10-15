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Сколько оккупантов ликвидировано в сутки: Генштаб назвал потери врага

Сколько оккупантов ликвидировано в сутки: Генштаб назвал потери врага

ВСУ уничтожают россиян на поле боя / Фото: Associated Press

Оккупанты терпят потери на поле боя.

Общие боевые потери России к утру 15 октября составляют уже более 287 770 оккупантов.

Об этом сообщил Генштаб.

За прошедшие сутки украинские защитники уничтожили более 880 российских захватчиков.

В целом за время полномасштабной войны уничтожено:

  • танков – 4948 (+8)
  • боевых бронированных машин — 9362 (+25)
  • артиллерийских систем – 6866 (+33)
  • РСЗО — 813 (+2)
  • средств ПВО – 547
  • самолетов — 317
  • вертолетов — 316
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 5269 (+4)
  • крылатых ракет — 1531
  • кораблей и катеров — 20
  • подводных лодок — 1
  • автомобильной техники и автоцистерн — 9249 (+24)
  • специальной техники — 976 (+5)

По данным Генштаба, украинские войска продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении. За прошедшие сутки произошло около 60 боевых столкновений.

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