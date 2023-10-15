Сколько оккупантов ликвидировано в сутки: Генштаб назвал потери врага

Оккупанты терпят потери на поле боя.
Общие боевые потери России к утру 15 октября составляют уже более 287 770 оккупантов.
Об этом сообщил Генштаб.
За прошедшие сутки украинские защитники уничтожили более 880 российских захватчиков.
В целом за время полномасштабной войны уничтожено:
- танков – 4948 (+8)
- боевых бронированных машин — 9362 (+25)
- артиллерийских систем – 6866 (+33)
- РСЗО — 813 (+2)
- средств ПВО – 547
- самолетов — 317
- вертолетов — 316
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5269 (+4)
- крылатых ракет — 1531
- кораблей и катеров — 20
- подводных лодок — 1
- автомобильной техники и автоцистерн — 9249 (+24)
- специальной техники — 976 (+5)
По данным Генштаба, украинские войска продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении. За прошедшие сутки произошло около 60 боевых столкновений.
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