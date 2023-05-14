Сколько оккупантов ликвидировано в сутки: свежие данные от Генштаба

Общие боевые потери России к утру воскресенья, 14 мая, составляют 198 880 оккупантов. За прошедшие сутки ряды "200-х" пополнили еще более 620 российских захватчиков.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Общие потери:

личного состава ‒ около198880 (+620) человек ликвидировано

танков ‒ 3756 (+5)

боевых бронированных машин ‒ 7325 (+18)

артиллерийских систем – 3116 (+21)

РСЗО – 562 (+1)

средства ПВО ‒ 314

самолетов – 308

вертолетов – 294

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2696 (+31)

крылатые ракеты ‒ 970

корабли /катера ‒ 18

автомобильной техники и автоцистерн – 6018 (+7)

специальная техника ‒ 404 (+2)

Ранее Генштаб сообщил, что за прошедшие сутки противник нанес 4 ракетных удара, в частности по городам Тернополь и Николаев, в результате чего ранены среди гражданских граждан, поврежден многоэтажный дом и другая гражданская инфраструктура.

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