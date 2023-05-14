Сколько оккупантов ликвидировано в сутки: свежие данные от Генштаба

Захватчики несут потери.
Общие боевые потери России к утру воскресенья, 14 мая, составляют 198 880 оккупантов. За прошедшие сутки ряды "200-х" пополнили еще более 620 российских захватчиков.
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Общие потери:
- личного состава ‒ около198880 (+620) человек ликвидировано
- танков ‒ 3756 (+5)
- боевых бронированных машин ‒ 7325 (+18)
- артиллерийских систем – 3116 (+21)
- РСЗО – 562 (+1)
- средства ПВО ‒ 314
- самолетов – 308
- вертолетов – 294
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2696 (+31)
- крылатые ракеты ‒ 970
- корабли /катера ‒ 18
- автомобильной техники и автоцистерн – 6018 (+7)
- специальная техника ‒ 404 (+2)
Ранее Генштаб сообщил, что за прошедшие сутки противник нанес 4 ракетных удара, в частности по городам Тернополь и Николаев, в результате чего ранены среди гражданских граждан, поврежден многоэтажный дом и другая гражданская инфраструктура.
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