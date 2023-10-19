Сколько оккупантов ликвидировано за сутки: Генштаб назвал потери РФ

Россияне потеряли еще 11 танков и 17 дронов.

По состоянию на 18 октября 2023 г. ВСУ уничтожили 290 680 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 630 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

личного состава – около 290 680 (+630) человек,

танков — 4992 (+11) ед,

боевых бронированных машин — 9437 (+17) ед,

артиллерийских систем — 6983 (+39) ед,

РСЗО — 818 (+4) ед,

средства ПВО — 548 (+1) ед,

самолетов — 320 (+1) ед,

вертолетов — 324 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 5318 (+17),

крылатые ракеты – 1534 (+0),

корабли /катера — 20 (+0) ед,

подлодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 9337 (+34) ед,

специальная техника – 985 (+3).

Как сообщалось, Deepstate со ссылкой на спутниковые снимки показало спутниковые снимки, на которых видно, что оккупанты потеряли 63 единицы техники в районе только одного села Красногоровка на Авдеевском направлении.

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