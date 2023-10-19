Сколько оккупантов ликвидировано за сутки: Генштаб назвал потери РФ

Россияне потеряли еще 11 танков и 17 дронов.
По состоянию на 18 октября 2023 г. ВСУ уничтожили 290 680 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 630 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Общие боевые потери армии РФ:
- личного состава – около 290 680 (+630) человек,
- танков — 4992 (+11) ед,
- боевых бронированных машин — 9437 (+17) ед,
- артиллерийских систем — 6983 (+39) ед,
- РСЗО — 818 (+4) ед,
- средства ПВО — 548 (+1) ед,
- самолетов — 320 (+1) ед,
- вертолетов — 324 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5318 (+17),
- крылатые ракеты – 1534 (+0),
- корабли /катера — 20 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 9337 (+34) ед,
- специальная техника – 985 (+3).
Как сообщалось, Deepstate со ссылкой на спутниковые снимки показало спутниковые снимки, на которых видно, что оккупанты потеряли 63 единицы техники в районе только одного села Красногоровка на Авдеевском направлении.