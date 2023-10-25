Сколько оккупантов ликвидировано за сутки: Генштаб назвал потери врага

Враг потерял еще семь танков и пять РСЗО.
По состоянию на 25 октября 2023 года ВСУ уничтожили 296 310 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 800 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Общие боевые потери армии РФ:
- личного состава – около 296 310 (+800) человек,
- танков — 5112 (+7) ед,
- боевых бронированных машин — 9697 (+28) ед,
- артиллерийских систем — 7125 (+44) ед,
- РСЗО — 833 (+5) ед,
- средства ПВО — 554 (+2) ед,
- самолетов — 320 (+0) ед,
- вертолетов — 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5372 (+9),
- крылатые ракеты — 1538 (+1),
- корабли /катера — 20 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 9474 (+27) ед,
- специальная техника – 1007 (+1).
Как сообщалось, разведка Британии озвучила потери россиян на войне в Украине. Потери оккупационной армии погибшими и тяжелоранеными составляют до 190 тысяч, а с учетом раненых, способных вернуться на поле боя после выздоровления – до 290 тысяч человек.