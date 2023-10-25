Сколько оккупантов ликвидировано за сутки: Генштаб назвал потери врага

Враг потерял еще семь танков и пять РСЗО.

По состоянию на 25 октября 2023 года ВСУ уничтожили 296 310 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 800 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

личного состава – около 296 310 (+800) человек,

танков — 5112 (+7) ед,

боевых бронированных машин — 9697 (+28) ед,

артиллерийских систем — 7125 (+44) ед,

РСЗО — 833 (+5) ед,

средства ПВО — 554 (+2) ед,

самолетов — 320 (+0) ед,

вертолетов — 324 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 5372 (+9),

крылатые ракеты — 1538 (+1),

корабли /катера — 20 (+0) ед,

подлодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 9474 (+27) ед,

специальная техника – 1007 (+1).

Как сообщалось, разведка Британии озвучила потери россиян на войне в Украине. Потери оккупационной армии погибшими и тяжелоранеными составляют до 190 тысяч, а с учетом раненых, способных вернуться на поле боя после выздоровления – до 290 тысяч человек.

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