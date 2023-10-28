Сколько оккупантов ликвидировано за сутки: Генштаб назвал потери врага

РФ потеряла еще 22 танка и два средства ПВО.

По состоянию на 28 октября 2023 г. ВСУ уничтожили 298 420 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 740 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери РФ:

личного состава – около 298 420 (+740) человек,

танков — 5167 (+22) ед,

боевых бронированных машин — 9749 (+23) ед,

артиллерийских систем — 7180 (+18) ед,

РСЗО — 834 (+0) ед,

средства ПВО — 558 (+2) ед,

самолетов — 320 (+0) ед,

вертолетов — 324 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 5399 (+9),

крылатые ракеты — 1541 (+3),

корабли /катера — 20 (+0) ед,

подлодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 9524 (+11) ед,

специальная техника – 1011 (+0).

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов назвал шокирующие потери россиян на войне в Украине. По его словам, РФ отправляла в Украину представителей нацменьшинств, "не имеющих к россиянам отношения" — якутов, бурят, другие народности.

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