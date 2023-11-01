Сколько оккупантов ликвидировано за сутки: Генштаб назвал потери врага

По состоянию на 1 ноября 2023 года ВСУ уничтожили 301 490 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 680 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери:

личного состава – около – 301 490 (+680) человек,

танков — 5223 (+12) ед,

боевых бронированных машин — 9834 (+30) ед,

артиллерийских систем — 7250 (+23) ед,

РСЗО — 846 (+2) ед,

средства ПВО — 563 (+1) ед,

самолетов — 321 (+0) ед,

вертолетов — 324 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 5468 (+28),

крылатые ракеты – 1547 (+1),

корабли /катера — 20 (+0) ед,

подлодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 9624 (+34) ед,

специальная техника –1019 (+3).

Напомним, начались 616 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. Да, враг не оставляет попыток оцепить Авдеевку, враг без успеха наступает на нескольких направлениях. За прошедшие сутки на фронте произошло 68 боевых столкновений.

Читайте также: