Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Сколько оккупантов ликвидировано за сутки: Генштаб назвал потери врага

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
2525
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Сколько оккупантов ликвидировано за сутки: Генштаб назвал потери врага

За прошедшие сутки, 31 октября. уничтожены 680 захватчиков. / Фото: Associated Press

Враг утратил еще 12 танков.

По состоянию на 1 ноября 2023 года ВСУ уничтожили 301 490 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 680 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери:

  • личного состава – около – 301 490 (+680) человек,
  • танков — 5223 (+12) ед,
  • боевых бронированных машин — 9834 (+30) ед,
  • артиллерийских систем — 7250 (+23) ед,
  • РСЗО — 846 (+2) ед,
  • средства ПВО — 563 (+1) ед,
  • самолетов — 321 (+0) ед,
  • вертолетов — 324 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 5468 (+28),
  • крылатые ракеты – 1547 (+1),
  • корабли /катера — 20 (+0) ед,
  • подлодки — 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 9624 (+34) ед,
  • специальная техника –1019 (+3).

Напомним, начались 616 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. Да, враг не оставляет попыток оцепить Авдеевку, враг без успеха наступает на нескольких направлениях. За прошедшие сутки на фронте произошло 68 боевых столкновений.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
2525
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация