Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Сколько оккупантов ликвидировано за сутки: Генштаб назвал потери врага

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
766
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Сколько оккупантов ликвидировано за сутки: Генштаб назвал потери врага

За сутки, 3 ноября, уничтожены еще 830 захватчиков. / Фото: Associated Press

Россияне потеряли еще 11 танков и 35 артсистем.

По состоянию на 1 ноября 2023 г. ВСУ уничтожили 304 100 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 830 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери:

  • личного состава – около 304 100 (+830) человек,
  • танков — 5276 (+11) ед,
  • боевых бронированных машин — 9939 (+38) ед,
  • артиллерийских систем — 7363 (+35) ед,
  • РСЗО — 861 (+7) ед,
  • средства ПВО — 568 (+2) ед,
  • самолетов — 322 (+0) ед,
  • вертолетов — 324 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 5534 (+39),
  • крылатые ракеты — 1551 (+0),
  • корабли /катера — 20 (+0) ед,
  • подлодки — 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 9716 (+25) ед,
  • специальная техника – 1038 (+4).

Как сообщалось, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в колонке The Economist шокировал количество погибших оккупантов в войне в Украине. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла не менее 150 тысяч солдат.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
766
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация