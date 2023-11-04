Сколько оккупантов ликвидировано за сутки: Генштаб назвал потери врага

Россияне потеряли еще 11 танков и 35 артсистем.

По состоянию на 1 ноября 2023 г. ВСУ уничтожили 304 100 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 830 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери:

личного состава – около 304 100 (+830) человек,

танков — 5276 (+11) ед,

боевых бронированных машин — 9939 (+38) ед,

артиллерийских систем — 7363 (+35) ед,

РСЗО — 861 (+7) ед,

средства ПВО — 568 (+2) ед,

самолетов — 322 (+0) ед,

вертолетов — 324 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 5534 (+39),

крылатые ракеты — 1551 (+0),

корабли /катера — 20 (+0) ед,

подлодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 9716 (+25) ед,

специальная техника – 1038 (+4).

Как сообщалось, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в колонке The Economist шокировал количество погибших оккупантов в войне в Украине. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла не менее 150 тысяч солдат.

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