Сколько оккупантов ликвидировано за сутки: Генштаб назвал потери врага

Уничтожена одна крылатая ракета противника.
По состоянию на 21 ноября 2023 г. ВСУ уничтожили 319 820 солдат армии русской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 610 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Общие боевые потери армии РФ:
- личного состава – около 319 820 (+610) человек,
- танков -5439 (+0) ед,
- боевых бронированных машин — 10174 (+6) ед,
- артиллерийских систем — 7752 (+4) ед,
- РСЗО — 899 (+0) ед,
- средства ПВО — 588 (+0) ед,
- самолетов — 323 (+0) ед,
- вертолетов — 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5771 (+7),
- крылатые ракеты — 1564 (+1),
- корабли /катера — 22 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 10134 (+7) ед,
- специальная техника – 1098 (+1).
Напомним, военно-политический обозреватель Александр Коваленко сообщил, что количество уничтоженных оккупантов в ноябре может побить рекорд. По его словам, по состоянию на 18 ноября наблюдается очевидный дисбаланс между потерями в живой силе и технике российских оккупационных войск.