Уничтожены еще шесть танков врага и 18 артсистем.
По состоянию на 25 ноября 2023 г. ВСУ уничтожили 323 760 солдат армии русской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 860 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Общие боевые потери РФ:
- личного состава — около/ about 323 760 (+860) человек,
- танков — 5502 (+6) ед,
- боевых бронированных машин — 10263 (+7) ед,
- артиллерийских систем — 7851 (+18) ед,
- РСЗО — 905 (+1) ед,
- средства ПВО — 596 (+1) ед,
- самолетов — 323 (+0) ед,
- вертолетов — 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5808 (+8),
- крылатые ракеты — 1565 (+1),
- корабли /катера — 22 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 10259 (+29) ед,
- специальная техника – 1112 (+4).
Как сообщалось, количество уничтоженных оккупантов в ноябре может побить рекорд. По словам военно-политического обозревателя Александра Коваленко, в первую очередь это обусловлено перегруппировкой механизированной компоненты на ряде направлений, а на самом ярком — Авдеевском.