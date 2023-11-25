Сколько оккупантов ликвидировано за сутки: Генштаб назвал потери врага

Уничтожены еще шесть танков врага и 18 артсистем.

По состоянию на 25 ноября 2023 г. ВСУ уничтожили 323 760 солдат армии русской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 860 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери РФ:

личного состава — около/ about 323 760 (+860) человек,

танков — 5502 (+6) ед,

боевых бронированных машин — 10263 (+7) ед,

артиллерийских систем — 7851 (+18) ед,

РСЗО — 905 (+1) ед,

средства ПВО — 596 (+1) ед,

самолетов — 323 (+0) ед,

вертолетов — 324 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 5808 (+8),

крылатые ракеты — 1565 (+1),

корабли /катера — 22 (+0) ед,

подлодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 10259 (+29) ед,

специальная техника – 1112 (+4).

Как сообщалось, количество уничтоженных оккупантов в ноябре может побить рекорд. По словам военно-политического обозревателя Александра Коваленко, в первую очередь это обусловлено перегруппировкой механизированной компоненты на ряде направлений, а на самом ярком — Авдеевском.

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