Сколько оккупантов ликвидировано за сутки: Генштаб назвал потери врага

Россияне потеряли еще девять танков и девять БПЛА.
По состоянию на 12 декабря 2023 г. ВСУ уничтожили 340 650 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки было ликвидировано еще 800 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери армии РФ:
- личного состава – около 340 650 (+800) человек,
- танков — 5664 (+9) ед,
- боевых бронированных машин — 10579 (+19) ед,
- артиллерийских систем — 8073 (+3) ед,
- РСЗО — 919 (+0) ед,
- средства ПВО — 605 (+0) ед,
- самолетов — 324 (+0) ед,
- вертолетов -324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 6163 (+9),
- крылатые ракеты -1596 (+10),
- корабли /катера — 22 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 10650 (+14) ед,
- специальная техника — 1170 (+2)
Напомним, начались 657 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. На фронте произошло 89 боевых столкновений. В частности , ВСУ отразили атаки РФ возле Авдеевки и штурмуют возле Бахмута.
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