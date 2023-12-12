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Сколько оккупантов ликвидировано за сутки: Генштаб назвал потери врага

Автор
Елена КапникЕлена Капник
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Сколько оккупантов ликвидировано за сутки: Генштаб назвал потери врага

С начала войны уничтожено более 340 тыс. захватчиков. / Фото: Associated Press

Россияне потеряли еще девять танков и девять БПЛА.

По состоянию на 12 декабря 2023 г. ВСУ уничтожили 340 650 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки было ликвидировано еще 800 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили   в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

  • личного состава – около 340 650 (+800) человек,
  • танков — 5664 (+9) ед,
  • боевых бронированных машин — 10579 (+19) ед,
  • артиллерийских систем — 8073 (+3) ед,
  • РСЗО — 919 (+0) ед,
  • средства ПВО — 605 (+0) ед,
  • самолетов — 324 (+0) ед,
  • вертолетов -324 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 6163 (+9),
  • крылатые ракеты -1596 (+10),
  • корабли /катера — 22 (+0) ед,
  • подлодки — 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 10650 (+14) ед,
  • специальная техника — 1170 (+2)

Напомним, начались 657 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. На фронте произошло 89 боевых столкновений. В частности , ВСУ отразили атаки РФ возле Авдеевки и штурмуют возле Бахмута.

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Дата публикации
Просмотры
510
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