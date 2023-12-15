Сколько оккупантов ликвидировано за сутки: Генштаб назвал потери врага

По состоянию на 15 декабря 2023 г. ВСУ уничтожили 343 890 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 1090 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

личного состава – около 343 890 (+1090) человек,

танков — 5706 (+14) ед,

боевых бронированных машин — 10654 (+38) ед,

артиллерийских систем — 8099 (+11) ед,

РСЗО — 920 (+0) ед,

средства ПВО — 605 (+0) ед,

самолетов — 324 (+0) ед,

вертолетов — 324 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 6226 (+20),

крылатые ракеты — 1608 (+2),

корабли /катера — 22 (+0) ед,

подлодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 10699 (+24) ед,

специальная техника – 1189 (+4).

Напомним, во время "прямой линии" Владимир Путин заявил о "потоке мужчин", которые готовы воевать. По его словам, в РФ произошла "частичная мобилизация", в пределах которой в оккупационное войско призвали 300 тысяч человек. Необходимости в новой волне мобилизации вроде бы нет.

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