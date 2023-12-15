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Сколько оккупантов ликвидировано за сутки: Генштаб назвал потери врага

Автор
Елена КапникЕлена Капник
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Сколько оккупантов ликвидировано за сутки: Генштаб назвал потери врага

За сутки уничтожено более тысячи захватчиков. / Фото: Associated Press

Россияне потеряли еще 14 танков и 11 артсистем.

По состоянию на 15 декабря 2023 г. ВСУ уничтожили 343 890 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 1090 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили   в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

  • личного состава – около 343 890 (+1090) человек,
  • танков — 5706 (+14) ед,
  • боевых бронированных машин — 10654 (+38) ед,
  • артиллерийских систем — 8099 (+11) ед,
  • РСЗО — 920 (+0) ед,
  • средства ПВО — 605 (+0) ед,
  • самолетов — 324 (+0) ед,
  • вертолетов — 324 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 6226 (+20),
  • крылатые ракеты — 1608 (+2),
  • корабли /катера — 22 (+0) ед,
  • подлодки — 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 10699 (+24) ед,
  • специальная техника – 1189 (+4).

Напомним, во время "прямой линии" Владимир Путин заявил о "потоке мужчин", которые готовы воевать. По его словам, в РФ произошла "частичная мобилизация", в пределах которой в оккупационное войско призвали 300 тысяч человек. Необходимости в новой волне мобилизации вроде бы нет.

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Дата публикации
Просмотры
1108
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