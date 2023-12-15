Сколько оккупантов ликвидировано за сутки: Генштаб назвал потери врага

Россияне потеряли еще 14 танков и 11 артсистем.
По состоянию на 15 декабря 2023 г. ВСУ уничтожили 343 890 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 1090 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери армии РФ:
- личного состава – около 343 890 (+1090) человек,
- танков — 5706 (+14) ед,
- боевых бронированных машин — 10654 (+38) ед,
- артиллерийских систем — 8099 (+11) ед,
- РСЗО — 920 (+0) ед,
- средства ПВО — 605 (+0) ед,
- самолетов — 324 (+0) ед,
- вертолетов — 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 6226 (+20),
- крылатые ракеты — 1608 (+2),
- корабли /катера — 22 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 10699 (+24) ед,
- специальная техника – 1189 (+4).
Напомним, во время "прямой линии" Владимир Путин заявил о "потоке мужчин", которые готовы воевать. По его словам, в РФ произошла "частичная мобилизация", в пределах которой в оккупационное войско призвали 300 тысяч человек. Необходимости в новой волне мобилизации вроде бы нет.