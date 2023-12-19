Сколько оккупантов ликвидировано за сутки: Генштаб назвал потери врага

Россияне потеряли еще 15 танков и девять БПЛА.

По состоянию на 19 декабря 2023-го ВСУ уничтожили 348 300 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 1140 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

личного состава – около 348 300 (+1140) человек,

танков — 5798 (+15) ед,

боевых бронированных машин — 10771 (+19) ед,

артиллерийских систем — 8190 (+15) ед,

РСЗО — 926 (+0) ед,

средства ПВО — 611 (+1) ед,

самолетов — 324 (+0) ед,

вертолетов — 324 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 6299 (+9),

крылатые ракеты — 1611 (+1),

корабли /катера — 22 (+0) ед,

подводные лодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 10842 (+20) ед,

специальная техника – 1200 (+2).

Напомним, начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск Владимир Фитьо также сообщал, что россияне несут "огромные" потери, но бросают в бои новобранцев. Оккупанты имеют большие резервы, чтобы в дальнейшем вести интенсивные наступательные действия на фронте.

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