Сколько оккупантов ликвидировано за сутки: Генштаб назвал потери врага

Уничтожены еще 13 БпЛА и две ракеты.

По состоянию на 27 декабря 2023 г. ВСУ уничтожили 355 750 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 790 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

личного состава — около 355 750 (+790) человек,

танков — 5913 (+14) ед,

боевых бронированных машин — 10973 (+17) ед,

артиллерийских систем — 8376 (+10) ед,

РСЗО — 934 (+0) ед,

средства ПВО — 616 (+2) ед,

самолетов — 329 (+0) ед,

вертолетов — 324 (+0) ед,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 6471 (+13),

крылатые ракеты — 1620 (+2),

корабли /катера — 23 (+0) ед,

подлодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 11140 (+31) ед,

специальная техника – 1240 (+1).

Как сообщалось, ночью 26 декабря в Феодосии был уничтожен крупный десантный корабль РФ "Новочеркасск" . После мощных взрывов произошел масштабный пожар. Воздушные силы проинформировали, что корабль Черноморского флота атаковали крылатыми ракетами.

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