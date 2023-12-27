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Сколько оккупантов ликвидировано за сутки: Генштаб назвал потери врага

Автор
Елена КапникЕлена Капник
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Сколько оккупантов ликвидировано за сутки: Генштаб назвал потери врага

За сутки уничтожены 790 захватчиков. / Фото: Associated Press

Уничтожены еще 13 БпЛА и две ракеты.

По состоянию на 27 декабря 2023 г. ВСУ уничтожили 355 750 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 790 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили   в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

  • личного состава — около 355 750 (+790) человек,
  • танков — 5913 (+14) ед,
  • боевых бронированных машин — 10973 (+17) ед,
  • артиллерийских систем — 8376 (+10) ед,
  • РСЗО — 934 (+0) ед,
  • средства ПВО — 616 (+2) ед,
  • самолетов — 329 (+0) ед,
  • вертолетов — 324 (+0) ед,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 6471 (+13),
  • крылатые ракеты — 1620 (+2),
  • корабли /катера — 23 (+0) ед,
  • подлодки — 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 11140 (+31) ед,
  • специальная техника – 1240 (+1).

Как сообщалось, ночью 26 декабря   в Феодосии был уничтожен крупный десантный корабль РФ "Новочеркасск" . После мощных взрывов произошел масштабный пожар. Воздушные силы проинформировали, что корабль Черноморского флота атаковали крылатыми ракетами.

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Дата публикации
Просмотры
796
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