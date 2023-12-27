Сколько оккупантов ликвидировано за сутки: Генштаб назвал потери врага

Уничтожены еще 13 БпЛА и две ракеты.
По состоянию на 27 декабря 2023 г. ВСУ уничтожили 355 750 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 790 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери армии РФ:
- личного состава — около 355 750 (+790) человек,
- танков — 5913 (+14) ед,
- боевых бронированных машин — 10973 (+17) ед,
- артиллерийских систем — 8376 (+10) ед,
- РСЗО — 934 (+0) ед,
- средства ПВО — 616 (+2) ед,
- самолетов — 329 (+0) ед,
- вертолетов — 324 (+0) ед,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 6471 (+13),
- крылатые ракеты — 1620 (+2),
- корабли /катера — 23 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 11140 (+31) ед,
- специальная техника – 1240 (+1).
Как сообщалось, ночью 26 декабря в Феодосии был уничтожен крупный десантный корабль РФ "Новочеркасск" . После мощных взрывов произошел масштабный пожар. Воздушные силы проинформировали, что корабль Черноморского флота атаковали крылатыми ракетами.