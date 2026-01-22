Сколько оккупантов нужно уничтожать ежемесячно, чтобы изменить течение войны: нардеп ответил

Оккупанты

Для того чтобы Россия потеряла способность проводить серьезные наступательные операции и испытала реальный дефицит живой силы, Силы обороны Украины должны уничтожать около 50 тысяч захватчиков ежемесячно.

Об этом в эфире Radio NV заявил секретарь комитета Верховной Рады по нацбезопасности, обороне и разведке, народный депутат Роман Костенко.

Комментируя расчеты министра обороны Михаила Федорова о необходимости ликвидации 50 тысяч окупантов ежемесячно для завершения войны, Костенко назвал такую калькуляцию «правильной математикой».

Он пояснил, что все зависит от темпов российской мобилизации, которые остаются стабильно высокими.

«Россияне плюс-минус 40 тысяч в месяц призывают личного состава. Мы в месяц уничтожаем от 25 до 30 тысяч тысяч окупантов. Рекорд был 34 тысяч, если не ошибаюсь», — отметил нардеп.

Почему враг до сих пор наступает

По словам Костенко, текущая статистика потерь свидетельствует о том, что у России все еще есть «положительный баланс» в живой силе.

Даже терпя огромные потери, Кремль успевает перекрывать санитарные и безвозвратные потери на фронте, формировать новые резервы для будущих атак. И удерживать давление на украинские позиции, используя тактику «мясных штурмов».

Эксперт подчеркнул, что достижение показателя в 50 тысяч уничтоженных врагов в месяц станет переломным моментом. Это вынудит российское командование идти на непопулярные шаги.

«Если мы будем уничтожать 50 тысяч окупантов в месяц, то россиянам ничего не останется, как увеличивать набор. Потенциала для этого у них особенно нет, и им нужно будет делать это, закручивая гайки на местном уровне, чего они очень сильно не хотят», — пояснил Костенко.

Если же темпы мобилизации в РФ останутся на нынешнем уровне при росте потерь, российская армия начнет «идти в минус».

«У них просто не будет личного состава для проведения серьезных сделок. Цифра 50 тысяч — это количество, при котором Россия почувствует голод в кадрах», — резюмировал Костенко.

Напомним, на Славянском направлении российские войска взимают значительные резервы в районе Северска и Серебрянского леса, готовясь к наступлению на Дроновку. Основной целью врага является захват прибрежной зоны реки Северский Донец и господствующих высот, что может дать ему тактическое преимущество.

В то же время подразделения 81-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ наносят удары по противнику и продолжают сдерживать его наступление, в том числе уничтожая артиллерию и противодействуя попыткам проникновения малых пехотных групп.