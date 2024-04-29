Сколько оккупантов отправили на "концерт Кобзона": Генштаб назвал новые цифры

Общие боевые потери российских оккупантов на 29 апреля составили 467 470 человек. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1320 захватчиков.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.04.24 ориентировочно составили:

личного состава ‒ около 467 470 (+1320) человек танков ‒ 7285 (+6)

боевых бронированных машин ‒ 14007 (+16)

артиллерийских систем – 11985 (+37)

РСЗО – 1051 (+1)

средства ПВО ‒ 778 (+2)

самолетов – 348

вертолетов – 325

БПЛА оперативно-тактического уровня – 9528 (+21)

крылатые ракеты ‒ 2124

корабли /катера ‒ 26

подводные лодки — 1

автомобильной техники и автоцистерн – 16109 (+44)

специальная техника ‒ 1974 (+3)

Как сообщалось, руководитель украинского ГУР Кирилл Буданов рассказал, как изменилась армия РФ с начала полномасштабной войны. В частности, по его словам, в РФ почти не осталось контрактников с нормальным "боевым" опытом.

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