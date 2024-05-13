Сколько оккупантов отправили на "концерт Кобзона": Генштаб назвал новые цифры

Общие боевые потери российских оккупантов на 13 мая составили 484 030 человек. За прошедшие сутки уничтожены еще 1740 захватчиков.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.05.24 ориентировочно составили:

личного состава – около 484 030 (+1740) человек

танков ‒ 7485 (+31)

боевых бронированных машин ‒ 14417 (+42)

артиллерийских систем – 12487 (+15)

РСЗО – 1070 (+4)

средства ПВО ‒ 797

самолетов – 350

вертолетов – 325

БПЛА оперативно-тактического уровня – 9936 (+26)

крылатые ракеты ‒ 2197 (+3)

корабли /катера ‒ 26

подводные лодки — 1

автомобильной техники и автоцистерн – 16878 (+59)

специальная техника ‒ 2048 (+6)

Ранее руководство Легиона "Свобода России" призвали российских военных передавать информацию о командовании "мясников", не жалеющих личный состав ради карьерного роста и наград.

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