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Сколько оккупантов отправили на "концерт Кобзона": Генштаб назвал новые цифры

Сколько оккупантов отправили на "концерт Кобзона": Генштаб назвал новые цифры

Оккупантов стало меньше на нашей земле / Фото: Associated Press

Россияне потеряли 10 танков и более тысячи солдат.

По состоянию на утро 10 июня всеобщие боевые потери России с начала полномасштабного наступления на Украину составляют около 519 750 военнослужащих.

Об этом говорится в сообщении Генштаба.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.06.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 519 750 (+1190) человек
  • танков ‒ 7879 (+10)
  • боевых бронированных машин ‒ 15144 (+13)
  • артиллерийских систем – 13644 (+51)
  • РСЗО – 1098 (+1)
  • средства ПВО – 837 (+1)
  • самолетов – 358 (+1)
  • вертолетов – 326
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 11010 (+28)
  • крылатые ракеты ‒ 2278 (+1)
  • корабли /катера ‒ 28
  • подводные лодки — 1
  • автомобильной техники и автоцистерн – 18618 (+56)
  • специальная техника ‒ 2267 (+14)

Ранее британская разведка сообщила, что в мае средние потери среди российского личного состава превысили 1200 человек в день – это самый высокий показатель с начала войны.

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