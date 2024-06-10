Сколько оккупантов отправили на "концерт Кобзона": Генштаб назвал новые цифры

Россияне потеряли 10 танков и более тысячи солдат.
По состоянию на утро 10 июня всеобщие боевые потери России с начала полномасштабного наступления на Украину составляют около 519 750 военнослужащих.
Об этом говорится в сообщении Генштаба.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.06.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 519 750 (+1190) человек
- танков ‒ 7879 (+10)
- боевых бронированных машин ‒ 15144 (+13)
- артиллерийских систем – 13644 (+51)
- РСЗО – 1098 (+1)
- средства ПВО – 837 (+1)
- самолетов – 358 (+1)
- вертолетов – 326
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 11010 (+28)
- крылатые ракеты ‒ 2278 (+1)
- корабли /катера ‒ 28
- подводные лодки — 1
- автомобильной техники и автоцистерн – 18618 (+56)
- специальная техника ‒ 2267 (+14)
Ранее британская разведка сообщила, что в мае средние потери среди российского личного состава превысили 1200 человек в день – это самый высокий показатель с начала войны.
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