Сколько оккупантов отправили на "концерт Кобзона": Генштаб назвал новые цифры

Россияне потеряли 10 танков и более тысячи солдат.

По состоянию на утро 10 июня всеобщие боевые потери России с начала полномасштабного наступления на Украину составляют около 519 750 военнослужащих.

Об этом говорится в сообщении Генштаба.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.06.24 ориентировочно составили:

личного состава – около 519 750 (+1190) человек

танков ‒ 7879 (+10)

боевых бронированных машин ‒ 15144 (+13)

артиллерийских систем – 13644 (+51)

РСЗО – 1098 (+1)

средства ПВО – 837 (+1)

самолетов – 358 (+1)

вертолетов – 326

БПЛА оперативно-тактического уровня – 11010 (+28)

крылатые ракеты ‒ 2278 (+1)

корабли /катера ‒ 28

подводные лодки — 1

автомобильной техники и автоцистерн – 18618 (+56)

специальная техника ‒ 2267 (+14)

Ранее британская разведка сообщила, что в мае средние потери среди российского личного состава превысили 1200 человек в день – это самый высокий показатель с начала войны.

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