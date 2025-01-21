Сколько оккупантов отправились в ад за минувшие сутки – сводка Генштаба

Потери России в войне против Украины на 21 января 2025 года составляют 822 030 солдат. За предыдущие сутки на фронте было ликвидировано или ранено 1600 оккупантов.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Потери врага на 21 января

Общие боевые потери противника ориентировочно составляют:

личный состав – около 822 030 (+1600) человек,

танки ‒ 9833 (+12),

боевые бронированные машины ‒ 20 477 (+23),

артиллерийские системы – 21 134 (+60),

РСЗО – 1262 (+0),

средства ПВО – 1050 (+1),

самолеты – 369 (+0),

вертолеты – 331 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 22 898 (+130),

крылатые ракеты – 3051 (+0),

корабли/катера ‒ 28 (+0),

подводные лодки – 1 (+0),

автомобильная техника и автоцистерны – 34 682 (+194),

специальная техника – 3710 (+4).

Напомним, украинские войска отбили утраченные позиции вблизи Часового Яра и Торецка. В то же время российские войска продолжат наступательные действия. Больше об этом читайте в новости.

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