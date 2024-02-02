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Сколько оккупантов полегло на фронте в сутки: Генштаб назвал цифру

Сколько оккупантов полегло на фронте в сутки: Генштаб назвал цифру

Оккупанты несут потери / Фото: Associated Press

Потери россиян пересекли новую отметку.

Россия с начала полномасштабного вторжения в Украину потеряла около 387 060 своих военных, в том числе более 800 – за последние сутки.

Об этом сообщили в Генштабе Вооруженных Сил Украины.

Кроме того, по данным украинской стороны, по состоянию на утро 2 февраля Россия понесла такие потери:

  • личного состава – около 387 060 (+830) человек
  • танков ‒ 6331 (+9)
  • боевых бронированных машин ‒ 11792 (+19)
  • артиллерийских систем – 9274 (+46)
  • РСЗО – 978 (+2)
  • средства ПВО ‒ 663
  • самолетов – 332
  • вертолетов – 324
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 7146 (+5)
  • крылатые ракеты ‒ 1847
  • корабли /катера ‒ 24 (+1)
  • подводные лодки — 1
  • автомобильной техники и автоцистерн – 12316 (+49)
  • специальная техника ‒ 1470 (+8)

Ранее министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что военная промышленность России в полном разгаре. И агрессор способен быстро восстановить свои потери на поле боя.

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