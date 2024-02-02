Сколько оккупантов полегло на фронте в сутки: Генштаб назвал цифру

Россия с начала полномасштабного вторжения в Украину потеряла около 387 060 своих военных, в том числе более 800 – за последние сутки.

Об этом сообщили в Генштабе Вооруженных Сил Украины.

Кроме того, по данным украинской стороны, по состоянию на утро 2 февраля Россия понесла такие потери:

личного состава – около 387 060 (+830) человек

танков ‒ 6331 (+9)

боевых бронированных машин ‒ 11792 (+19)

артиллерийских систем – 9274 (+46)

РСЗО – 978 (+2)

средства ПВО ‒ 663

самолетов – 332

вертолетов – 324

БПЛА оперативно-тактического уровня – 7146 (+5)

крылатые ракеты ‒ 1847

корабли /катера ‒ 24 (+1)

подводные лодки — 1

автомобильной техники и автоцистерн – 12316 (+49)

специальная техника ‒ 1470 (+8)

Ранее министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что военная промышленность России в полном разгаре. И агрессор способен быстро восстановить свои потери на поле боя.

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