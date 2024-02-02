Сколько оккупантов полегло на фронте в сутки: Генштаб назвал цифру

Потери россиян пересекли новую отметку.
Россия с начала полномасштабного вторжения в Украину потеряла около 387 060 своих военных, в том числе более 800 – за последние сутки.
Об этом сообщили в Генштабе Вооруженных Сил Украины.
Кроме того, по данным украинской стороны, по состоянию на утро 2 февраля Россия понесла такие потери:
- личного состава – около 387 060 (+830) человек
- танков ‒ 6331 (+9)
- боевых бронированных машин ‒ 11792 (+19)
- артиллерийских систем – 9274 (+46)
- РСЗО – 978 (+2)
- средства ПВО ‒ 663
- самолетов – 332
- вертолетов – 324
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 7146 (+5)
- крылатые ракеты ‒ 1847
- корабли /катера ‒ 24 (+1)
- подводные лодки — 1
- автомобильной техники и автоцистерн – 12316 (+49)
- специальная техника ‒ 1470 (+8)
Ранее министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что военная промышленность России в полном разгаре. И агрессор способен быстро восстановить свои потери на поле боя.
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