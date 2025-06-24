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Сколько оккупантов попали в ад прошлых суток: Генштаб обновил данные 24 июня
Российские захватчики быстро теряют технику и живую силу.
Общие боевые потери российских оккупантов на утро 24 июня составили 1 013 700 человек. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1200 захватчиков.
Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины в Telegram.
Общие боевые потери противника от 24.02.22 до 24.06.25 ориентировочно составили:
личный состав — около 1013700 (+1200) человек
танки — 10966 (+1)
боевые бронированные машины — 22897 (+7)
артиллерийские системы — 26689 (+26)
РСЗО — 1424 (+1)
средства ПВО — 1188
самолеты — 416
вертолеты — 337
БПЛА оперативно-тактического уровня — 41915 (+198)
крылатые ракеты — 3388 (+12)
корабли /катера — 28
подводные лодки.
автомобильная техника и автоцистерны — 52961 (+100)
специальная техника — 3920
Напомним, ВСУ поразили стратегический объект россиян - нефтебазу «Атлас» в Ростовской области России.