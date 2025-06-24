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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Сколько оккупантов попали в ад прошлых суток: Генштаб обновил данные 24 июня

Российские захватчики быстро теряют технику и живую силу.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
ВСУ уничтожают россиян на фронте

ВСУ уничтожают россиян на фронте / © Associated Press

Общие боевые потери российских оккупантов на утро 24 июня составили 1 013 700 человек. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1200 захватчиков.

Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины в Telegram.

Общие боевые потери противника от 24.02.22 до 24.06.25 ориентировочно составили:

  • личный состав — около 1013700 (+1200) человек

  • танки — 10966 (+1)

  • боевые бронированные машины — 22897 (+7)

  • артиллерийские системы — 26689 (+26)

  • РСЗО — 1424 (+1)

  • средства ПВО — 1188

  • самолеты — 416

  • вертолеты — 337

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 41915 (+198)

  • крылатые ракеты — 3388 (+12)

  • корабли /катера — 28

  • подводные лодки.

  • автомобильная техника и автоцистерны — 52961 (+100)

  • специальная техника — 3920

Напомним, ВСУ поразили стратегический объект россиян - нефтебазу «Атлас» в Ростовской области России.

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