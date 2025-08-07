ВСУ уничтожают врага на передовой / © СБУ

Общие боевые потери армии РФ с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 7 августа составляют около 1 060 310 человек.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Telegram.

Общие боевые потери противника от 24.02.22 до 7.08.25 ориентировочно составили:

личный состав — около 1060310 (+1040) человек

танки — 11076 (+4)

боевые бронированные машины — 23095 (+4)

артиллерийские системы — 31180 (+47)

РСЗО — 1456 (+1)

средства ПВО — 1203

самолеты — 421

вертолеты — 340

БпЛА оперативно-тактического уровня — 49930 (+163)

крылатые ракеты — 3 555

корабли/катера — 28

подводные лодки — 1

автомобильная техника и автоцистерны — 57695 (+130)

специальная техника — 3 936

Напомним, с каждым днем становится все сложнее ситуация в городе Покровск Донецкой области, который российские оккупанты обстреливают и зажимают в кольцо. Сейчас из города вывозят гражданских. В Покровске до сих пор остаются около 1370 мирных жителей, местные власти продолжают работать и помогать людям эвакуироваться. Вывозить жителей помогают военные.