- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 179
- Время на прочтение
- 1 мин
Сколько оккупантов попали в ад за минувшие сутки — Генштаб обновил данные 7 августа
Общие потери России за время полномасштабной войны достигли 1 060 310 человек личного состава.
Общие боевые потери армии РФ с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 7 августа составляют около 1 060 310 человек.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Telegram.
Общие боевые потери противника от 24.02.22 до 7.08.25 ориентировочно составили:
личный состав — около 1060310 (+1040) человек
танки — 11076 (+4)
боевые бронированные машины — 23095 (+4)
артиллерийские системы — 31180 (+47)
РСЗО — 1456 (+1)
средства ПВО — 1203
самолеты — 421
вертолеты — 340
БпЛА оперативно-тактического уровня — 49930 (+163)
крылатые ракеты — 3 555
корабли/катера — 28
подводные лодки — 1
автомобильная техника и автоцистерны — 57695 (+130)
специальная техника — 3 936
Напомним, с каждым днем становится все сложнее ситуация в городе Покровск Донецкой области, который российские оккупанты обстреливают и зажимают в кольцо. Сейчас из города вывозят гражданских. В Покровске до сих пор остаются около 1370 мирных жителей, местные власти продолжают работать и помогать людям эвакуироваться. Вывозить жителей помогают военные.