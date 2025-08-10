Сколько оккупантов попали в ад за прошлые сутки — Генштаб обновил данные 10 августа

Война / © Associated Press

Общие боевые потери армии РФ с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 10 августа составляют около 1063240 человек.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Telegram.

Общие боевые потери противника от 24.02.22 до 10.08.25 ориентировочно составили:

личный состав — около 1063240 (+950) человек

танки — 11089 (+1)

боевые бронированные машины — 23107 (+4)

артиллерийские системы — 31343 (+70)

РСЗО — 1460 (+4)

средства ПВО — 1204

самолеты — 421

вертолеты — 340

БпЛА оперативно-тактического уровня — 50455 (+140)

крылатые ракеты — 3 556 (+1)

корабли/катера — 28

подводные лодки — 1

автомобильная техника и автоцистерны — 57982 (+126)

специальная техника — 3 936

Напомним, Силы обороны Украины второй день подряд контратакуют и преуспевают на Купянском направлении.