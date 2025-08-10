ТСН в социальных сетях

Сколько оккупантов попали в ад за прошлые сутки — Генштаб обновил данные 10 августа

Общие потери России за время полномасштабной войны достигли 1 063 240 человек личного состава.

Светлана Несчетная
Война

Война / © Associated Press

Общие боевые потери армии РФ с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 10 августа составляют около 1063240 человек.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Telegram.

Общие боевые потери противника от 24.02.22 до 10.08.25 ориентировочно составили:

  • личный состав — около 1063240 (+950) человек

  • танки — 11089 (+1)

  • боевые бронированные машины — 23107 (+4)

  • артиллерийские системы — 31343 (+70)

  • РСЗО — 1460 (+4)

  • средства ПВО — 1204

  • самолеты — 421

  • вертолеты — 340

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 50455 (+140)

  • крылатые ракеты — 3 556 (+1)

  • корабли/катера — 28

  • подводные лодки — 1

  • автомобильная техника и автоцистерны — 57982 (+126)

  • специальная техника — 3 936

Напомним, Силы обороны Украины второй день подряд контратакуют и преуспевают на Купянском направлении.

