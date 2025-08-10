- Дата публикации
- Война
- 449
- 1 мин
Сколько оккупантов попали в ад за прошлые сутки — Генштаб обновил данные 10 августа
Общие боевые потери армии РФ с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 10 августа составляют около 1063240 человек.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Telegram.
Общие боевые потери противника от 24.02.22 до 10.08.25 ориентировочно составили:
личный состав — около 1063240 (+950) человек
танки — 11089 (+1)
боевые бронированные машины — 23107 (+4)
артиллерийские системы — 31343 (+70)
РСЗО — 1460 (+4)
средства ПВО — 1204
самолеты — 421
вертолеты — 340
БпЛА оперативно-тактического уровня — 50455 (+140)
крылатые ракеты — 3 556 (+1)
корабли/катера — 28
подводные лодки — 1
автомобильная техника и автоцистерны — 57982 (+126)
специальная техника — 3 936
Напомним, Силы обороны Украины второй день подряд контратакуют и преуспевают на Купянском направлении.