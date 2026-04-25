ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
263
Время на прочтение
1 мин

Сколько оккупантов попали в ад за прошлые сутки: Генштаб обновил данные

Оккупанты продолжают нести немалые потери в войне против Украины.

Автор публикации
Анастасия Павленко
Комментарии
Оккупанты

Оккупанты / © Associated Press

За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 1 230 окупантов. Также захватчики потеряли немало техники.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.04.26 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1 324 690 (+1 230) человек

  • танков — 11 892

  • боевых бронированных машин AFVs — 24 458 (+13)

  • артиллерийских систем — 40 635 (+29)

  • РСЗО — 1 753

  • средства ПВО — 1 353

  • самолетов — 435

  • вертолетов — 350

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 255 862 (+1 257)

  • крылатые ракеты — 4 549

  • корабли / катера — 33

  • подводные лодки — 2

  • автомобильная техника и автоцистерны — 91 422 (+166)

  • специальная техника — 4 136 (+2)

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что у России уже есть серьезные проблемы в социальной и экономической сферах. Оккупантам уже не хватает войск для отправки на войну в Украину.

Комментарии (0)
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
263
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie