Сколько оккупантов попали в ад за прошлые сутки: Генштаб обновил данные
Оккупанты продолжают нести немалые потери в войне против Украины.
За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 1 230 окупантов. Также захватчики потеряли немало техники.
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.04.26 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 324 690 (+1 230) человек
танков — 11 892
боевых бронированных машин AFVs — 24 458 (+13)
артиллерийских систем — 40 635 (+29)
РСЗО — 1 753
средства ПВО — 1 353
самолетов — 435
вертолетов — 350
БпЛА оперативно-тактического уровня — 255 862 (+1 257)
крылатые ракеты — 4 549
корабли / катера — 33
подводные лодки — 2
автомобильная техника и автоцистерны — 91 422 (+166)
специальная техника — 4 136 (+2)
Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что у России уже есть серьезные проблемы в социальной и экономической сферах. Оккупантам уже не хватает войск для отправки на войну в Украину.