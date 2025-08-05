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Сколько оккупантов попали в ад за прошлые сутки — Генштаб обновил данные 5 августа
Общие потери России за время полномасштабной войны достигли 1058260 человек личного состава.
Общие боевые потери армии РФ с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 5 августа составляют около 1058260 человек.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Telegram.
Общие боевые потери противника от 24.02.22 до 5.08.25 ориентировочно составили:
личный состав — около 1058260 (+1120) человек
танки — 11071 (+2)
боевые бронированные машины — 23091 (+12)
артиллерийские системы — 31081 (+28)
РСЗО — 1452
средства ПВО — 1203
самолеты — 421
вертолеты — 340
БпЛА оперативно-тактического уровня — 49629 (+169)
крылатые ракеты — 3 555 (+2)
корабли/катера — 28
подводные лодки.
автомобильная техника и автоцистерны — 57337 (+93)
специальная техника — 3 935
Напомним, в плен в Сила обороны снова попали оккупанты, которых обменяли месяц назад. Новые случаи повторного плена подтверждают, что это обычная практика в армии РФ.