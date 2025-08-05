ВСУ уничтожают врага / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

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Общие боевые потери армии РФ с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 5 августа составляют около 1058260 человек.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Telegram.

Общие боевые потери противника от 24.02.22 до 5.08.25 ориентировочно составили:

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личный состав — около 1058260 (+1120) человек

танки — 11071 (+2)

боевые бронированные машины — 23091 (+12)

артиллерийские системы — 31081 (+28)

РСЗО — 1452

средства ПВО — 1203

самолеты — 421

вертолеты — 340

БпЛА оперативно-тактического уровня — 49629 (+169)

крылатые ракеты — 3 555 (+2)

корабли/катера — 28

подводные лодки.

автомобильная техника и автоцистерны — 57337 (+93)

специальная техника — 3 935

Напомним, в плен в Сила обороны снова попали оккупанты, которых обменяли месяц назад. Новые случаи повторного плена подтверждают, что это обычная практика в армии РФ.