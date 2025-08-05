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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Сколько оккупантов попали в ад за прошлые сутки — Генштаб обновил данные 5 августа

Общие потери России за время полномасштабной войны достигли 1058260 человек личного состава.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
ВСУ уничтожают врага

ВСУ уничтожают врага / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Общие боевые потери армии РФ с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 5 августа составляют около 1058260 человек.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Telegram.

Общие боевые потери противника от 24.02.22 до 5.08.25 ориентировочно составили:

  • личный состав — около 1058260 (+1120) человек

  • танки — 11071 (+2)

  • боевые бронированные машины — 23091 (+12)

  • артиллерийские системы — 31081 (+28)

  • РСЗО — 1452

  • средства ПВО — 1203

  • самолеты — 421

  • вертолеты — 340

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 49629 (+169)

  • крылатые ракеты — 3 555 (+2)

  • корабли/катера — 28

  • подводные лодки.

  • автомобильная техника и автоцистерны — 57337 (+93)

  • специальная техника — 3 935

Напомним, в плен в Сила обороны снова попали оккупанты, которых обменяли месяц назад. Новые случаи повторного плена подтверждают, что это обычная практика в армии РФ.

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