- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 97
- Время на прочтение
- 1 мин
Сколько оккупантов попали в ад за прошлые сутки — Генштаб обновил данные на 11 июня
Российские захватчики быстро теряют технику и живую силу.
По состоянию на утро 11 июня уничтожено 999 200 солдат армии РФ. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1120 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ в Telegram.
Общие боевые потери РФ:
личного состава — около 999 200 (+1120) человек,
танков — 10927 (+4) ед,
боевых бронированных машин — 22768 (+8) ед,
артиллерийских систем — 29016 (+34) ед,
РСЗО — 1413 (+1) ед,
средства ПВО — 1183 (+0) ед,
самолетов — 416 (+2) ед,
вертолетов — 337 (+0) ед,
БпЛА оперативно-тактического уровня — 40297 (+240),
крылатые ракеты — 3337 (+7),
корабли /катера — 28 (+0) ед,
подводные лодки — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 51579 (+124) ед,
специальная техника — 3914 (+2).
Напомним, Украина расширяет зону огневого контроля. Атаки по РФ разрушают боевые возможности оккупантов и подрывают их уверенность. Это двойной эффект.