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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Сколько оккупантов попали в ад за прошлые сутки — Генштаб обновил данные на 11 июня

Российские захватчики быстро теряют технику и живую силу.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Силы беспилотных систем

Силы беспилотных систем 23 / 255

По состоянию на утро 11 июня уничтожено 999 200 солдат армии РФ. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1120 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ в Telegram.

Общие боевые потери РФ:

  • личного состава — около 999 200 (+1120) человек,

  • танков — 10927 (+4) ед,

  • боевых бронированных машин — 22768 (+8) ед,

  • артиллерийских систем — 29016 (+34) ед,

  • РСЗО — 1413 (+1) ед,

  • средства ПВО — 1183 (+0) ед,

  • самолетов — 416 (+2) ед,

  • вертолетов — 337 (+0) ед,

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 40297 (+240),

  • крылатые ракеты — 3337 (+7),

  • корабли /катера — 28 (+0) ед,

  • подводные лодки — 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 51579 (+124) ед,

  • специальная техника — 3914 (+2).

Напомним, Украина расширяет зону огневого контроля. Атаки по РФ разрушают боевые возможности оккупантов и подрывают их уверенность. Это двойной эффект.

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