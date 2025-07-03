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Сколько оккупантов попали в ад за прошлые сутки — Генштаб ВСУ обновил данные на 3 июля
Российские захватчики быстро теряют технику и живую силу.
Общие боевые потери российских оккупантов на утро 3 июля составили 1 023 090 человек. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1000 захватчиков.
Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины в Telegram.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 до 03.07.25 ориентировочно составили:
личный состав — около 1023090 (+1000) человек
танки — 10986 (+1)
боевые бронированные машины — 22936 (+5)
артиллерийские системы — 29815 (+21)
РСЗО — 1427
средства ПВО — 1191
самолеты — 420
вертолеты — 340
БПЛА оперативно-тактического уровня — 43098 (+85)
крылатые ракеты — 3436
корабли /катера — 28
подводные лодки — 1
автомобильная техника и автоцистерны — 53887 (+101)
специальная техника — 3922 (+1)
Напомним, по данным DeepState, ситуация вокруг села Камянское Запорожской области значительно обострилась в последнее время: враг прорвал оборону в центре Камянского и продолжает продвигаться. Захват этого населенного пункта может открыть врагу путь в Запорожье.
Камянское расположено вдоль реки Янчекрак, на берегу бывшего Каховского водохранилища, где раньше проходили ротации миссии МАГАТЭ.