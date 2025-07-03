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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Сколько оккупантов попали в ад за прошлые сутки — Генштаб ВСУ обновил данные на 3 июля

Российские захватчики быстро теряют технику и живую силу.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Российские захватчики

Российские захватчики / © Associated Press

Общие боевые потери российских оккупантов на утро 3 июля составили 1 023 090 человек. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1000 захватчиков.

Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины в Telegram.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 до 03.07.25 ориентировочно составили:

  • личный состав — около 1023090 (+1000) человек

  • танки — 10986 (+1)

  • боевые бронированные машины — 22936 (+5)

  • артиллерийские системы — 29815 (+21)

  • РСЗО — 1427

  • средства ПВО — 1191

  • самолеты — 420

  • вертолеты — 340

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 43098 (+85)

  • крылатые ракеты — 3436

  • корабли /катера — 28

  • подводные лодки — 1

  • автомобильная техника и автоцистерны — 53887 (+101)

  • специальная техника — 3922 (+1)

Напомним, по данным DeepState, ситуация вокруг села Камянское Запорожской области значительно обострилась в последнее время: враг прорвал оборону в центре Камянского и продолжает продвигаться. Захват этого населенного пункта может открыть врагу путь в Запорожье.

Камянское расположено вдоль реки Янчекрак, на берегу бывшего Каховского водохранилища, где раньше проходили ротации миссии МАГАТЭ.

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