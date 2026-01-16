Сколько оккупантов Россия сосредоточила возле Покровска: в ВСУ назвали цифры

Покровск / © Associated Press

Ситуация в Донецкой области остается крайне напряженной. Российское командование продолжает давить на украинские позиции, постоянно подтягивая новые силы. Особое внимание враг уделяет Покровскому направлению, где сейчас сосредоточена большая группировка войск.

Об этом в эфире «24 Канала» рассказал политолог, майор ВСУ Андрей Ткачук.

По словам военного, на Покровском направлении россияне сконцентрировали около 100 тысяч человек личного состава. Кроме живой силы, враг делает ставку на технологическое преимущество, опрокинув туда специализированные подразделения беспилотных систем.

Как отметил Ткачук, оккупанты проводят непрерывную доразведку. Россияне массированно атакуют украинские позиции управляемыми авиабомбами (КАБ), часто даже без точного подтверждения целей, чтобы просто дестабилизировать линию боевого столкновения и посеять хаос.

Несмотря на значительное численное преимущество противника, украинские защитники продолжают эффективно сдерживать нашествие. Бремя обороны агломерации Покровск — Мирноград также легло на плечи бойцов 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск ВСУ.

«Им удается стеснять силы противника, несмотря на то, что враг подтягивает туда все больше резервов», — подчеркнул майор ВСУ.

Оккупанты не оставляют попыток нарушить логистические пути Сил обороны. Ключевыми артериями для украинского войска остаются населенные пункты Родинское и Гришино, расположенные к северу от Покровска.

На этих участках российская пехота пытается действовать малыми группами, применяя тактику «утечки» в тыл украинских подразделений.

Однако, по словам Ткачука, возле этих населенных пунктов враг успехов не имеет — защитники вовремя обнаруживают и ликвидируют угрозу.

Напомним, зимние погодные условия влияют на ход боевых действий, но не останавливают их. Российские войска пытаются использовать туманы, снегопады и темное время для продвижения вперед, в частности с применением бронетехники.

В то же время, морозы создают одинаковые трудности для обеих сторон, а Силы обороны Украины эффективно противодействуют попыткам врага, в частности благодаря активному использованию беспилотников.