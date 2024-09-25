Сколько оккупантов удалось взять в плен на заводе в Волчанске: разведчик Викинг дал ответ

На Волчанском агрегатном заводе до двух десятков российских окупантов взято в плен, несколько десятков уничтожено.

На заводе в Волчанске взято в плен около двух десятков окупантов.

Об этом сообщил офицер спецподразделения Тимура ГУР МО Украины с позывным Викингом в эфире национального телемарафона "Єдині новини".

Разведчик раскрыл детали операции по освобождению Волчанского агрегатного завода.

"Бой длился чуть больше недели. Были интенсивные обстрелы со стороны противника. Сам противник на заводе оказывал немалое сопротивление, но в конце концов мы уже завершили выполнение задания", – рассказал разведчик.

Викинг подтвердил, что в результате операции спецназначенцам ГУР удалось взять российских оккупантов в плен.

"На Волчанском агрегатном заводе до двух десятков противника взято в плен, несколько десятков уничтожено. Также четверо окупантов пытались покинуть завод и были обезврежены уже по периметру завода", – сообщил разведчик.

Напомним, 24 сентября подразделения Главного управления разведки уволили Волчанский агрегатный завод на Харьковщине. Спецгруппы ГУР зачистили все 30 построек объекта.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: Детали от разведчика! ГУР зачистило от оккупантов Волчанский агрегатный завод!

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