Сколько оккупантов умрет в феврале: в Минобороны Британии назвали цифру

С момента вторжения в феврале 2022 года Россия потеряла более 837 тысяч военных.

Темпы российских наступательных операций остаются высокими, что приводит к значительным потерям.

Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании в своем отчете, опубликованном в социальной сети X (Twitter).

В январе 2025 года Россия потеряла более 48 тысяч солдат, а потери за день превышали 1000 человек.

По оценкам экспертов, в феврале этот показатель будет продолжать превышать 1000 человек в день.

По данным британской разведки:

январь 2025 стал вторым самым дорогим месяцем войны для России с потерями в 48 240 человек (убитых и раненых);

наибольшие потери были зафиксированы в декабре 2024 года – 48 670 человек.

"Показатель потерь России, вероятно, продолжит в среднем превышать 1000 человек в день в феврале 2025 года", — отметили в Минобороны Великобритании.

В январе был зафиксирован второй высокий среднесуточный показатель потерь — 1556 человек, что незначительно уступает декабрю 2024 года с показателем 1570 человек в день.

Эксперты отмечают, что столь значительные потери отражают высокий темп наступательных действий российской армии.

Напомним, на 5 февраля общие боевые потери россиян в войне против Украины составляют 844 070 личного состава. За прошедшие сутки было уничтожено 1140 захватчиков.

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