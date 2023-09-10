Сколько оккупантов уничтожено в сутки: Генштаб назвал новые данные

Захватчики несут потери.
Общие боевые потери России к утру 10 сентября составляют 268 630 оккупантов.
За прошедшие сутки ряды "200-х" пополнили еще 490 российских захватчиков.
Об этом сообщил Генштаб.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.09.23 ориентировочно составили:
- личного состава около 268 630 (+490) человек
- танков ‒ 4554 (+10)
- боевых бронированных машин ‒ 8755 (+16)
- артиллерийских систем – 5811 (+22)
- РСЗО – 760 (+3)
- средства ПВО – 509 (+1)
- самолетов – 315
- вертолетов – 316
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4593 (+5)
- крылатые ракеты ‒ 1455
- корабли /катера ‒ 19
- автомобильной техники и автоцистерн – 8338 (+40)
- специальная техника ‒ 872 (+2)
Ранее Генштаб сообщил, что за прошедшие сутки произошло более 30 боевых столкновений. Враг нанес 2 ракетных и 40 авиационных ударов, совершил более 38 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам нашего государства.
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