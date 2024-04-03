Сколько оккупантов уничтожено в сутки: Генштаб обновил данные о потерях РФ

Захватчики потеряли еще 11 танков и одно средство ПВО.

По состоянию на утро 3 апреля 2024 года ВСУ уничтожили 444 370 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 710 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

личного состава – около 444 370 (+710) человек,

танков — 7009 (+11) ед,

боевых бронированных машин — 13368 (+18) ед,

артиллерийских систем — 11142 (+30) ед,

РСЗО — 1025 (+2) ед,

средства ПВО — 745 (+1) ед,

самолетов — 347 (+0) ед,

вертолетов — 325 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 8796 (+17),

крылатые ракеты – 2059 (+1),

корабли /катера — 26 (+0) ед,

подлодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 14813 (+30) ед,

специальная техника – 1838 (+6).

Напомним, командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк сообщил о потерях РФ за март. Отмечается, что в прошлом месяце уничтожены 28 200 российских оккупантов и 5039 единиц вражеского вооружения и военной техники.

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