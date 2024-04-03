Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Сколько оккупантов уничтожено в сутки: Генштаб обновил данные о потерях РФ

Сколько оккупантов уничтожено в сутки: Генштаб обновил данные о потерях РФ

За минувшие сутки уничтожены 710 военных РФ. / Фото: Associated Press

Захватчики потеряли еще 11 танков и одно средство ПВО.

По состоянию на утро 3 апреля 2024 года ВСУ уничтожили 444 370 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 710 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили   в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

  • личного состава – около 444 370 (+710) человек,
  • танков — 7009 (+11) ед,
  • боевых бронированных машин — 13368 (+18) ед,
  • артиллерийских систем — 11142 (+30) ед,
  • РСЗО — 1025 (+2) ед,
  • средства ПВО — 745 (+1) ед,
  • самолетов — 347 (+0) ед,
  • вертолетов — 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 8796 (+17),
  • крылатые ракеты – 2059 (+1),
  • корабли /катера — 26 (+0) ед,
  • подлодки — 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 14813 (+30) ед,
  • специальная техника – 1838 (+6).

Напомним, командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк сообщил о потерях РФ за март. Отмечается, что в прошлом месяце уничтожены 28 200 российских оккупантов и 5039 единиц вражеского вооружения и военной техники.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация