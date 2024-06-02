Сколько оккупантов уничтожено в сутки: Генштаб обновил данные о потерях РФ

Россияне теряют как живую силу, так и технику.

Потери России в войне в Украине в сутки составляют 1080 оккупантов. ВСУ также уничтожили 25 танков и 49 артиллерийских систем.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.06.24 ориентировочно составили:

личного состава – 509 860 (+1080) человек ликвидировано

танков – 7765 (+25)

боевых бронированных машин – 14 980 (+33)

артиллерийских систем — 13 233 (+49)

РСЗО — 1089 (+1)

средства ПВО — 821 (+6)

самолетов – 357

вертолетов — 326

БПЛА оперативно-тактического уровня – 10 699 (+82)

крылатых ракет — 2268 (+38)

кораблей/катеров — 27

подводных лодок — 1

автомобильной техники и автоцистерн — 18 092 (+86)

специальной техники — 2195 (+14)

Ранее британская разведка сообщила, что в мае средние потери среди российского личного состава превысили 1200 человек в день – это самый высокий показатель с начала войны.

Читайте также: