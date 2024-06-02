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Сколько оккупантов уничтожено в сутки: Генштаб обновил данные о потерях РФ

Сколько оккупантов уничтожено в сутки: Генштаб обновил данные о потерях РФ

Оккупанты несут потери каждый день / Фото: Associated Press

Россияне теряют как живую силу, так и технику.

Потери России в войне в Украине в сутки составляют 1080 оккупантов. ВСУ также уничтожили 25 танков и 49 артиллерийских систем.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.06.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – 509 860 (+1080) человек ликвидировано
  • танков – 7765 (+25)
  • боевых бронированных машин – 14 980 (+33)
  • артиллерийских систем — 13 233 (+49)
  • РСЗО — 1089 (+1)
  • средства ПВО — 821 (+6)
  • самолетов – 357
  • вертолетов — 326
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 10 699 (+82)
  • крылатых ракет — 2268 (+38)
  • кораблей/катеров — 27
  • подводных лодок — 1
  • автомобильной техники и автоцистерн — 18 092 (+86)
  • специальной техники — 2195 (+14)

Ранее британская разведка сообщила, что в мае средние потери среди российского личного состава превысили 1200 человек в день – это самый высокий показатель с начала войны.

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