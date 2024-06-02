Сколько оккупантов уничтожено в сутки: Генштаб обновил данные о потерях РФ

Россияне теряют как живую силу, так и технику.
Потери России в войне в Украине в сутки составляют 1080 оккупантов. ВСУ также уничтожили 25 танков и 49 артиллерийских систем.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.06.24 ориентировочно составили:
- личного состава – 509 860 (+1080) человек ликвидировано
- танков – 7765 (+25)
- боевых бронированных машин – 14 980 (+33)
- артиллерийских систем — 13 233 (+49)
- РСЗО — 1089 (+1)
- средства ПВО — 821 (+6)
- самолетов – 357
- вертолетов — 326
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 10 699 (+82)
- крылатых ракет — 2268 (+38)
- кораблей/катеров — 27
- подводных лодок — 1
- автомобильной техники и автоцистерн — 18 092 (+86)
- специальной техники — 2195 (+14)
Ранее британская разведка сообщила, что в мае средние потери среди российского личного состава превысили 1200 человек в день – это самый высокий показатель с начала войны.
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