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Сколько оккупантов уничтожено в сутки: Генштаб обновил данные о потерях РФ

Сколько оккупантов уничтожено в сутки: Генштаб обновил данные о потерях РФ

Фото: Associated Press

Россияне теряют многие техники.

По состоянию на утро 10 августа 2024 года ВСУ уничтожили 589 700 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1160   военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

  • личного состава — около/ about (+1160) человек,
  • танков — 8441 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин — 16350 (+9) ед,
  • артиллерийских систем — 16605 (+69) ед,
  • РСЗО — 1143 (+1) ед,
  • средства ПВО — 918 (+2) ед,
  • самолетов — 366 (+0) ед,
  • вертолетов — 327 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 13372 (+47),
  • крылатые ракеты — 2425 (+1),
  • корабли /катера — 28 (+0) ед,
  • подлодки — 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 22453 (+82) ед,
  • специальная техника — 2789 (+20)
Как сообщалось, на Покровском направлении обезвредили 234 оккупантов, 84 из них — безвозвратно. Также уничтожены бронетранспортер МТ-ЛБ, две гаубицы Д-30, четыре БПЛА разных видов и шесть единиц автотранспорта.

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