Сколько оккупантов уничтожено в сутки: Генштаб обновил данные о потерях РФ

Россияне теряют многие техники.
По состоянию на утро 10 августа 2024 года ВСУ уничтожили 589 700 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1160 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери армии РФ:
- личного состава — около/ about (+1160) человек,
- танков — 8441 (+7) ед,
- боевых бронированных машин — 16350 (+9) ед,
- артиллерийских систем — 16605 (+69) ед,
- РСЗО — 1143 (+1) ед,
- средства ПВО — 918 (+2) ед,
- самолетов — 366 (+0) ед,
- вертолетов — 327 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 13372 (+47),
- крылатые ракеты — 2425 (+1),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 22453 (+82) ед,
- специальная техника — 2789 (+20)
Как сообщалось, на Покровском направлении обезвредили 234 оккупантов, 84 из них — безвозвратно. Также уничтожены бронетранспортер МТ-ЛБ, две гаубицы Д-30, четыре БПЛА разных видов и шесть единиц автотранспорта.
Читайте также:
- "Прорыв" в Курскую область: какую территорию контролируют ВСУ и когда РФ может вернуть ее
- Армия РФ приблизилась к важному городу в Донецкой области: разведка Британии
- Наступление в Курской области: эксречник Генштаба рассказал, кто задумал "прорыв" границы