Сколько оккупантов уничтожено в сутки: Генштаб обновил данные о потерях РФ

По состоянию на утро 10 августа 2024 года ВСУ уничтожили 589 700 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1160 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

личного состава — около/ about (+1160) человек,

танков — 8441 (+7) ед,

боевых бронированных машин — 16350 (+9) ед,

артиллерийских систем — 16605 (+69) ед,

РСЗО — 1143 (+1) ед,

средства ПВО — 918 (+2) ед,

самолетов — 366 (+0) ед,

вертолетов — 327 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 13372 (+47),

крылатые ракеты — 2425 (+1),

корабли /катера — 28 (+0) ед,

подлодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 22453 (+82) ед,

специальная техника — 2789 (+20)