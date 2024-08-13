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Сколько оккупантов уничтожено в сутки: Генштаб обновил данные о потерях РФ

Сколько оккупантов уничтожено в сутки: Генштаб обновил данные о потерях РФ

Уничтожены более 593 тыс. солдат русской армии. / Фото: Associated Press

Оккупанты потеряли танки, артсистемы и средства ПВО.

По состоянию на утро 13 августа 2024 года ВСУ уничтожили 593 160 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1160   военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери РФ:

  • личного состава – около 593 160 (+1160) человек,
  • танков — 8455 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин — 16385 (+17) ед,
  • артиллерийских систем — 16764 (+36) ед,
  • РСЗО — 1146 (+0) ед,
  • средства ПВО — 920 (+1) ед,
  • самолетов — 366 (+0) ед,
  • вертолетов — 328 (+0) ед,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 13491 (+19),
  • крылатые ракеты – 2426 (+0),
  • корабли /катера — 28 (+0) ед,
  • подлодки — 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 22649 (+59) ед,
  • специальная техника – 2806 (+5).

Как сообщалось, ночью 13 августа армия РФ мощно ударила по Украине дронами и ракетами. Силы ПВО уничтожили 30 беспилотников.

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