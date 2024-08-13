Сколько оккупантов уничтожено в сутки: Генштаб обновил данные о потерях РФ

По состоянию на утро 13 августа 2024 года ВСУ уничтожили 593 160 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1160 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери РФ:

личного состава – около 593 160 (+1160) человек,

танков — 8455 (+5) ед,

боевых бронированных машин — 16385 (+17) ед,

артиллерийских систем — 16764 (+36) ед,

РСЗО — 1146 (+0) ед,

средства ПВО — 920 (+1) ед,

самолетов — 366 (+0) ед,

вертолетов — 328 (+0) ед,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 13491 (+19),

крылатые ракеты – 2426 (+0),

корабли /катера — 28 (+0) ед,

подлодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 22649 (+59) ед,

специальная техника – 2806 (+5).

Как сообщалось, ночью 13 августа армия РФ мощно ударила по Украине дронами и ракетами. Силы ПВО уничтожили 30 беспилотников.

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