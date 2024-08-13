Сколько оккупантов уничтожено в сутки: Генштаб обновил данные о потерях РФ

Оккупанты потеряли танки, артсистемы и средства ПВО.
По состоянию на утро 13 августа 2024 года ВСУ уничтожили 593 160 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1160 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери РФ:
- личного состава – около 593 160 (+1160) человек,
- танков — 8455 (+5) ед,
- боевых бронированных машин — 16385 (+17) ед,
- артиллерийских систем — 16764 (+36) ед,
- РСЗО — 1146 (+0) ед,
- средства ПВО — 920 (+1) ед,
- самолетов — 366 (+0) ед,
- вертолетов — 328 (+0) ед,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 13491 (+19),
- крылатые ракеты – 2426 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 22649 (+59) ед,
- специальная техника – 2806 (+5).
Как сообщалось, ночью 13 августа армия РФ мощно ударила по Украине дронами и ракетами. Силы ПВО уничтожили 30 беспилотников.
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