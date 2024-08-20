Сколько оккупантов уничтожено в сутки: Генштаб обновил данные о потерях РФ

Потери врага растут каждый день.

По состоянию на утро 20 августа 2024 года ВСУ уничтожили 601 800 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1330 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

личного состава – около 601 800 (+1330) человек,

танков — 8518 (+5) ед,

боевых бронированных машин — 16521 (+26) ед,

артиллерийских систем — 17156 (+52) ед,

РСЗО — 1166 (+1) ед,

средства ПВО — 926 (+1) ед,

самолетов — 367 (+0) ед,

вертолетов — 328 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 13864 (+55),

крылатые ракеты — 2438 (+1),

корабли /катера -28 (+0) ед,

подлодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 23142 (+95) ед,

специальная техника — 2885 (+22)

Как сообщалось, в Курской области ВСУ сбили российский вертолет Ка-52 "Аллигатор". Он был поражен с ПЗРК "Стингер". Экипаж полностью ликвидирован.

ВСУ показали момент сбития российского разведывательно-ударного вертолета Ка-52

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