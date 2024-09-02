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Сколько оккупантов уничтожено в сутки: Генштаб обновил данные о потерях РФ

Сколько оккупантов уничтожено в сутки: Генштаб обновил данные о потерях РФ

По состоянию на 2 сентября ликвидировано около 618 тыс. солдат РФ. / Фото: Associated Press

Захватчики потеряли много техники.

По состоянию на утро 2 сентября 2024-го ВСУ уничтожили 617 600 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1300 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

  • личного состава – около 617 600 (+1300) человек,
  • танков — 8601 (+9) ед,
  • боевых бронированных машин — 16786 (+26) ед,
  • артиллерийских систем — 17646 (+10) ед,
  • РСЗО — 1177 (+1) ед,
  • средства ПВО — 940 (+0) ед,
  • самолетов — 368 (+0) ед,
  • вертолетов — 328 (+0) ед,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 14537 (+30),
  • крылатые ракеты – 2557 (+0),
  • корабли /катера — 28 (+0) ед,
  • подлодки — 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 23925 (+44) ед,
  • специальная техника – 2993 (+2).

Как сообщал командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Павлюк, в августе 2024 года ВСУ уничтожили 36 810 оккупантов. 6383 единиц вооружения и военной техники.

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