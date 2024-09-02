Сколько оккупантов уничтожено в сутки: Генштаб обновил данные о потерях РФ

Захватчики потеряли много техники.
По состоянию на утро 2 сентября 2024-го ВСУ уничтожили 617 600 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1300 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери армии РФ:
- личного состава – около 617 600 (+1300) человек,
- танков — 8601 (+9) ед,
- боевых бронированных машин — 16786 (+26) ед,
- артиллерийских систем — 17646 (+10) ед,
- РСЗО — 1177 (+1) ед,
- средства ПВО — 940 (+0) ед,
- самолетов — 368 (+0) ед,
- вертолетов — 328 (+0) ед,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 14537 (+30),
- крылатые ракеты – 2557 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 23925 (+44) ед,
- специальная техника – 2993 (+2).
Как сообщал командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Павлюк, в августе 2024 года ВСУ уничтожили 36 810 оккупантов. 6383 единиц вооружения и военной техники.
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