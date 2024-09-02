Сколько оккупантов уничтожено в сутки: Генштаб обновил данные о потерях РФ

По состоянию на утро 2 сентября 2024-го ВСУ уничтожили 617 600 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1300 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

личного состава – около 617 600 (+1300) человек,

танков — 8601 (+9) ед,

боевых бронированных машин — 16786 (+26) ед,

артиллерийских систем — 17646 (+10) ед,

РСЗО — 1177 (+1) ед,

средства ПВО — 940 (+0) ед,

самолетов — 368 (+0) ед,

вертолетов — 328 (+0) ед,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 14537 (+30),

крылатые ракеты – 2557 (+0),

корабли /катера — 28 (+0) ед,

подлодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 23925 (+44) ед,

специальная техника – 2993 (+2).

Как сообщал командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Павлюк, в августе 2024 года ВСУ уничтожили 36 810 оккупантов. 6383 единиц вооружения и военной техники.

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