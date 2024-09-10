Сколько оккупантов уничтожено в сутки: Генштаб обновил данные о потерях РФ

Россияне тоже потеряли немало техники.
По состоянию на утро 10 сентября 2024 года ВСУ уничтожили 627 790 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1380 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери противника армии РФ:
- личного состава – около 627 790 (+1380) человек,
- танков — 8640 (+1) ед,
- боевых бронированных машин — 16925 (+19) ед,
- артиллерийских систем — 17880 (+50) ед,
- РСЗО — 1180 (+0) ед,
- средства ПВО — 942 (+0) ед,
- самолетов — 368 (+0) ед,
- вертолетов — 328 (+0) ед,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 14933 (+36),
- крылатые ракеты — 2591 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 24330 (+68) ед,
- специальная техника – 3053 (+4).
Напомним, глава Пентагона Ллойд Остин оценил потери РФ. По его словам, более 600 тысяч российских военных погибли с начала полномасштабного вторжения в Украину.
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