Сколько оккупантов уничтожено в сутки: Генштаб обновил данные о потерях РФ

По состоянию на утро 10 сентября 2024 года ВСУ уничтожили 627 790 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1380 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери противника армии РФ:

личного состава – около 627 790 (+1380) человек,

танков — 8640 (+1) ед,

боевых бронированных машин — 16925 (+19) ед,

артиллерийских систем — 17880 (+50) ед,

РСЗО — 1180 (+0) ед,

средства ПВО — 942 (+0) ед,

самолетов — 368 (+0) ед,

вертолетов — 328 (+0) ед,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 14933 (+36),

крылатые ракеты — 2591 (+0),

корабли /катера — 28 (+0) ед,

подлодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 24330 (+68) ед,

специальная техника – 3053 (+4).

Напомним, глава Пентагона Ллойд Остин оценил потери РФ. По его словам, более 600 тысяч российских военных погибли с начала полномасштабного вторжения в Украину.

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