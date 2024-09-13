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Сколько оккупантов уничтожено в сутки: Генштаб обновил данные о потерях РФ

Сколько оккупантов уничтожено в сутки: Генштаб обновил данные о потерях РФ

По состоянию на 13 сентября уничтожены 631 420 солдат армии РФ. / Фото: Associated Press

У россиян также большие потери в технике.

По состоянию на утро 13 сентября 2024 года ВСУ уничтожили 631 420 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1220 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

  • личного состава – около 631 420 (+1220) человек,
  • танков — 8671 (+18) ед,
  • боевых бронированных машин — 17003 (+48) ед,
  • артиллерийских систем — 18061 (+52) ед,
  • РСЗО – 1185 (+1) ед,
  • средства ПВО ‒ 945 (+0) ед,
  • самолетов – 369 (+0) ед,
  • вертолетов – 328 (+0) ед,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 15113 (+80),
  • крылатые ракеты — 2591 (+0),
  • корабли /катера — 28 (+0) ед,
  • подлодки — 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 24560 (+79) ед,
  • специальная техника – 3071 (+10).

Как сообщалось, 11 сентября украинские разведчики уничтожили в Черном море вражеский Су-30СМ. Стоимость судна около 50 млн. дол.

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