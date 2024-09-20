Сколько оккупантов уничтожено в сутки: Генштаб обновил данные о потерях РФ

Россияне потеряли еще 20 танков и 35 артсистем.
По состоянию на утро 20 сентября 2024 года ВСУ уничтожили 639 480 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1340 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери армии РФ:
- личного состава – около 639 480 (+1340) человек,
- танков ‒ 8725 (+20) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 17132 (+39) ед,
- артиллерийских систем – 18212 (+35) ед,
- РСЗО – 1189 (+0) ед,
- средства ПВО ‒ 949 (+2) ед,
- самолетов – 369 (+0) ед,
- вертолетов – 328 (+0) ед,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 15469 (+52),
- крылатые ракеты ‒ 2593 (+1),
- корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 24898 (+59) ед,
- специальная техника – 3115 (+6).
Как сообщалось, WSJ опубликовало статью о 80 тысячах погибших украинских военных в войне. Между тем, оценки российских потерь варьируются: по данным западных разведок, погибших может быть около 200 тыс., а раненых – около 400 тыс. человек.