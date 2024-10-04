Сколько оккупантов уничтожено в сутки: Генштаб обновил данные о потерях РФ

Россияне потеряли еще 15 танков и около 60 артсистем.

По состоянию на утро 13 сентября 2024 года ВСУ уничтожили 657 940 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1230 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

личного состава – около 657 940 (+1230) человек,

танков ‒ 8908 (+15) ед,

боевых бронированных машин ‒ 17627 (+31) ед,

артиллерийских систем – 18965 (+59) ед,

РСЗО – 1212 (+8) ед,

средства ПВО ‒ 965 (+1) ед,

самолетов – 368 (+0) ед,

вертолетов – 328 (+0) ед,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 16494 (+101),

крылатые ракеты ‒ 2613 (+0),

корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,

подлодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 25820 (+70) ед,

специальная техника – 3333 (+3).

Как сообщалось, по информации ISW, Россия может сократить наступательные операции из-за больших потерь на фронте. Эксперты пишут, что Россия потеряла значительную часть этих резервов во время наступления на Харьковщине, Покровском направлении, а также для защиты Курской области, куда зашли ВСУ.

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