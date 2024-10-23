Сколько оккупантов уничтожено в сутки: Генштаб обновил данные о потерях РФ

Россияне потеряли еще 9 танков и более 50 артсистем

По состоянию на утро 23 октября 2024 года ВСУ уничтожили 683 040 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1460 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

личного состава – около 683040 (+1460) человек,

танков ‒ 9088 (+9) ед,

боевых бронированных машин ‒ 18229 (+30) ед,

артиллерийских систем – 19674 (+51) ед,

РСЗО – 1234 (+0) ед,

средства ПВО ‒ 981 (+0) ед,

самолетов – 369(+0) ед,

вертолетов – 329 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 17489 (+85),

крылатые ракеты ‒ 2625 (+0),

корабли /катера/warships/boats ‒ 28 (+0) ед,

подлодки/submarines — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 27217 (+106) ед,

специальная техника – 3509 (+10).

Как сообщалось, за девять месяцев 2024 года ВСУ уничтожили 10 373 артиллерийские системы россиян. Впрочем, "самым черным днем" для армии РФ стало 22 сентября. По данным Генштаба Украины, в этот день была уничтожена 81 вражеская артсистема.

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