Сколько оккупантов уничтожено в сутки: Генштаб обновил данные о потерях РФ

Уничтожены многие техники врага.
По состоянию на утро 1 ноября 2024 года ВСУ уничтожили 696 410 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1460 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые армии РФ:
- личного состава – около 696 410 (+1460) человек,
- танков ‒ 9162 (+6) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 18470 (+20) ед,
- артиллерийских систем – 20039 (+26) ед,
- РСЗО – 1244 (+1) ед,
- средства ПВО – 994 (+0) ед,
- самолетов – 369(+0) ед,
- вертолетов – 329 (+0) ед,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 18088 (+25),
- крылатые ракеты ‒ 2628 (+1),
- корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 28038 (+77) ед,
- специальная техника – 3579 (+9).
Как сообщалось, по информации ISW, Россия может сократить наступательные операции из-за больших потерь на фронте. Эксперты пишут, что Россия потеряла значительную часть этих резервов во время наступления на Харьковщине, Покровском направлении, а также для защиты Курской области, куда зашли ВСУ.