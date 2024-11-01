Сколько оккупантов уничтожено в сутки: Генштаб обновил данные о потерях РФ

По состоянию на утро 1 ноября 2024 года ВСУ уничтожили 696 410 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1460 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые армии РФ:

личного состава – около 696 410 (+1460) человек,

танков ‒ 9162 (+6) ед,

боевых бронированных машин ‒ 18470 (+20) ед,

артиллерийских систем – 20039 (+26) ед,

РСЗО – 1244 (+1) ед,

средства ПВО – 994 (+0) ед,

самолетов – 369(+0) ед,

вертолетов – 329 (+0) ед,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 18088 (+25),

крылатые ракеты ‒ 2628 (+1),

корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,

подлодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 28038 (+77) ед,

специальная техника – 3579 (+9).

Как сообщалось, по информации ISW, Россия может сократить наступательные операции из-за больших потерь на фронте. Эксперты пишут, что Россия потеряла значительную часть этих резервов во время наступления на Харьковщине, Покровском направлении, а также для защиты Курской области, куда зашли ВСУ.

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