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Сколько оккупантов уничтожено в сутки: Генштаб обновил данные о потерях РФ

Сколько оккупантов уничтожено в сутки: Генштаб обновил данные о потерях РФ

Уничтожено более 697 тысяч окупантов РФ. / Фото: Associated Press

Уничтожены многие техники врага.

По состоянию на утро 1 ноября 2024 года ВСУ уничтожили 696 410 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1460   военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые армии РФ:

  • личного состава – около 696 410 (+1460) человек,
  • танков ‒ 9162 (+6) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 18470 (+20) ед,
  • артиллерийских систем – 20039 (+26) ед,
  • РСЗО – 1244 (+1) ед,
  • средства ПВО – 994 (+0) ед,
  • самолетов – 369(+0) ед,
  • вертолетов – 329 (+0) ед,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 18088 (+25),
  • крылатые ракеты ‒ 2628 (+1),
  • корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
  • подлодки — 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 28038 (+77) ед,
  • специальная техника – 3579 (+9).

Как сообщалось, по информации ISW, Россия может сократить наступательные операции из-за больших потерь на фронте. Эксперты пишут, что Россия потеряла значительную часть этих резервов во время наступления на Харьковщине, Покровском направлении, а также для защиты Курской области, куда зашли ВСУ.

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