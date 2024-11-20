Сколько оккупантов уничтожено в сутки: Генштаб обновил данные о потерях РФ

По состоянию на утро 20 ноября 2024 года ВСУ уничтожили 725 740 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1690 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

личного состава – около 725 740 (+1690) человек,

танков ‒ 9390 (+8) ед,

боевых бронированных машин ‒ 19119 (+27) ед,

артиллерийских систем – 20681 (+49) ед,

РСЗО – 1252 (+0) ед,

средства ПВО ‒ 1001 (+2) ед,

самолетов – 369 (+0) ед,

вертолетов – 329 (+0) ед,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 19202 (+91),

крылатые ракеты ‒ 2756 (+2),

корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,

подлодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 29648 (+100) ед,

специальная техника – 3674 (+2).

Как сообщалось, военный эксперт Сергей Грабский заявил, что РФ за 10 дней теряет столько же, сколько СССР в Афганистане за 10 лет. По его словам, система боевой подготовки и обучения персонала личного состава армии РФ на сегодняшний день может "переработать" в месяц примерно 30 тысяч личного состава и выдать на поле боя примерно до 16 тысяч.

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