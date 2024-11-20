Сколько оккупантов уничтожено в сутки: Генштаб обновил данные о потерях РФ

Россияне потеряли еще более 90 дронов.
По состоянию на утро 20 ноября 2024 года ВСУ уничтожили 725 740 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1690 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери армии РФ:
- личного состава – около 725 740 (+1690) человек,
- танков ‒ 9390 (+8) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 19119 (+27) ед,
- артиллерийских систем – 20681 (+49) ед,
- РСЗО – 1252 (+0) ед,
- средства ПВО ‒ 1001 (+2) ед,
- самолетов – 369 (+0) ед,
- вертолетов – 329 (+0) ед,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 19202 (+91),
- крылатые ракеты ‒ 2756 (+2),
- корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 29648 (+100) ед,
- специальная техника – 3674 (+2).
Как сообщалось, военный эксперт Сергей Грабский заявил, что РФ за 10 дней теряет столько же, сколько СССР в Афганистане за 10 лет. По его словам, система боевой подготовки и обучения персонала личного состава армии РФ на сегодняшний день может "переработать" в месяц примерно 30 тысяч личного состава и выдать на поле боя примерно до 16 тысяч.
Читайте также:
- Зеленский назвал причину, по которой Украина может проиграть войну
- Россияне держат в Черном и Средиземном морях девять ракетоносителей: сколько "Калибров" на бортах
- Южная Корея прокомментировала разрешение США на удары по РФ