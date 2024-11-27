Сколько оккупантов уничтожено в сутки: Генштаб обновил данные о потерях РФ

По состоянию на утро 27 ноября 2024 года ВСУ уничтожили 735 410 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1580 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

личного состава – около 735 410 (+1580) человек,

танков ‒ 9449 (+14) ед,

боевых бронированных машин ‒ 19304 (+48) ед,

артиллерийских систем – 20830 (+24) ед,

РСЗО – 1255 (+1) ед,

средства ПВО ‒ 1005 (+1) ед,

самолетов – 369 (+0) ед,

вертолетов – 329 (+0) ед,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 19616 (+64),

крылатые ракеты ‒ 2765 (+0),

корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,

подлодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 30126 (+84) ед,

специальная техника – 3687 (+4).

Напомним, эксперт Defense Express Иван Киричевский объяснил, сколько баллистических ракет Россия выпустила по Украине в течение года.

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