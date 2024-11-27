Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Сколько оккупантов уничтожено в сутки: Генштаб обновил данные о потерях РФ

Сколько оккупантов уничтожено в сутки: Генштаб обновил данные о потерях РФ

По состоянию на 27 ноября уничтожены более 735 тысяч захватчиков РФ. / Фото: Associated Press

Уничтожены многие российские техники.

По состоянию на утро 27 ноября 2024 года ВСУ уничтожили 735 410 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1580 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

  • личного состава – около 735 410 (+1580) человек,
  • танков ‒ 9449 (+14) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 19304 (+48) ед,
  • артиллерийских систем – 20830 (+24) ед,
  • РСЗО – 1255 (+1) ед,
  • средства ПВО ‒ 1005 (+1) ед,
  • самолетов – 369 (+0) ед,
  • вертолетов – 329 (+0) ед,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 19616 (+64),
  • крылатые ракеты ‒ 2765 (+0),
  • корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
  • подлодки — 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 30126 (+84) ед,
  • специальная техника – 3687 (+4).

Напомним, эксперт Defense Express Иван Киричевский объяснил, сколько баллистических ракет Россия выпустила по Украине в течение года.

Читайте также:

ГУР перехватило новый разговор солдат КНДР

ГУР перехватило новый разговор солдат КНДР

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация