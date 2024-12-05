По состоянию на утро 5 декабря 2024 года ВСУ уничтожили 748 950 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1580 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери России:

личного состава – около 748 950 (+1580) человек,

танков — 9506 (+13) ед,

боевых бронированных машин ‒ 19472 (+22) ед,

артиллерийских систем – 21023 (+21) ед,

РСЗО – 1253 (+0) ед,

средства ПВО ‒ 1020 (+0) ед,

самолетов – 369 (+0) ед,

вертолетов/helicopters – 329 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 19977 (+31),

крылатые ракеты ‒ 2855 (+0),

корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,

подлодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 30843 (+97) ед,

специальная техника – 3630 (+2).

Напомним, за три месяца бойцы ПВО Третьей штурмовой ликвидировали рекордное количество вражеских "крыльев" среди всех механизированных бригад СВ ВСУ. Это десятки российских "Ланцетов", "Орланов", ZALA, Supercam и другие.

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