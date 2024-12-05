Сколько оккупантов уничтожено в сутки: Генштаб обновил данные о потерях РФ

Уничтожены многие российские техники.
По состоянию на утро 5 декабря 2024 года ВСУ уничтожили 748 950 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1580 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери России:
- личного состава – около 748 950 (+1580) человек,
- танков — 9506 (+13) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 19472 (+22) ед,
- артиллерийских систем – 21023 (+21) ед,
- РСЗО – 1253 (+0) ед,
- средства ПВО ‒ 1020 (+0) ед,
- самолетов – 369 (+0) ед,
- вертолетов/helicopters – 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 19977 (+31),
- крылатые ракеты ‒ 2855 (+0),
- корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 30843 (+97) ед,
- специальная техника – 3630 (+2).
Напомним, за три месяца бойцы ПВО Третьей штурмовой ликвидировали рекордное количество вражеских "крыльев" среди всех механизированных бригад СВ ВСУ. Это десятки российских "Ланцетов", "Орланов", ZALA, Supercam и другие.