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Сколько оккупантов уничтожено в сутки: Генштаб обновил данные о потерях РФ

Сколько оккупантов уничтожено в сутки: Генштаб обновил данные о потерях РФ

Уничтожены почти 749 тысяч оккупантов. / Фото: Associated Press

Уничтожены многие российские техники.

По состоянию на утро 5 декабря 2024 года ВСУ уничтожили 748 950 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1580 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери России:

  • личного состава – около 748 950 (+1580) человек,
  • танков — 9506 (+13) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 19472 (+22) ед,
  • артиллерийских систем – 21023 (+21) ед,
  • РСЗО – 1253 (+0) ед,
  • средства ПВО ‒ 1020 (+0) ед,
  • самолетов – 369 (+0) ед,
  • вертолетов/helicopters – 329 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 19977 (+31),
  • крылатые ракеты ‒ 2855 (+0),
  • корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
  • подлодки — 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 30843 (+97) ед,
  • специальная техника – 3630 (+2).

Напомним, за три месяца бойцы ПВО Третьей штурмовой ликвидировали рекордное количество вражеских "крыльев" среди всех механизированных бригад СВ ВСУ. Это десятки российских "Ланцетов", "Орланов", ZALA, Supercam и другие.

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